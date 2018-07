Hoog zwijmelgehalte (en overdosis pizza) in heerlijke nieuwe romcom

De koningin van de romantische komedie is zonder twijfel Julia Roberts. Maar nu zij een dagje ouder wordt (in oktober alweer 51), wordt het tijd voor een nieuwe generatie. Gelukkig is er nichtje Emma Roberts (27), die dat stokje dolgraag van haar overneemt.

Effe wachten…

Zij schittert binnenkort dan ook in een heerlijke zwijmelfilm van de makers van het filmhit How To Lose A Guy In 10 Days en Miss Congeniality, waarvan de kersverse trailer ons hongerig maakt naar meer (en pizza). De film heet namelijk Little Italy en speelt zich grotendeels af in pizzarestaurants (leuk detail: in 1988 speelde tante Julia een serveerster in de pizzatent Mystic Pizza, in de gelijknamige film).

Romeo & Julia 2.0

De film vertelt het verhaal van Nikki (Emma) en Leo (Hayden Christensen), wiens beide ouders een Italiaans restaurant bezitten in Little Italy, een Italiaanse buurt in het zuiden van Manhattan, New York. De twee families concurreren elkaar tot de pesto uit hun oren komt en kunnen elkaar niet luchten of zien, en je raadt het al: laten Leo en Nikki nou net als een blok voor elkaar vallen. Little Italy is een nieuwe, moderne versie van het ultieme liefdesverhaal, dat van Romeo & Julia, uiteraard. Andere hoofdrollen zijn onder anderen voor Alyssa Milano en Jane Seymour.

Cheesy

De trailer doet vermoeden dat de film nét zo cheesy is als een dik belegde quattro formaggi, maar is daar ooit iemand dood aan gegaan? Precies, een zoetsappige film is – net als zo’n vette pizza – hartstikke lekker op z’n tijd. En als-ie net zo leuk is als How To Lose A Guy In 10 Days, zijn wij sowieso van de partij!

Wanneer Little Italy in Nederland op het witte doek verschijnt, is nog niet bekend. Bekijk de trailer hieronder.