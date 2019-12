Hop de fitness in: sporten maakt je gelukkiger dan geld

‘Geld maakt niet gelukkig’ is voor iedereen een bekende uitspraak. En volgens een nieuw onderzoek klopt dat ook. Want juist eens lekker gaan zweten door te sporten, zou je veel gelukkiger maken.

Veel geld op de rekening is leuk, maar gewoon eventjes actief bezig zijn, zorgt er uiteindelijk voor dat je je een stuk beter voelt. Dat blijkt uit een omvangrijk onderzoek van Oxford en Yale. Hierbij werd gekeken of er een verband bestaat tussen het hebben van veel geld en beweging. Hiervoor werd de data van wel 1,2 miljoen Amerikanen geanalyseerd.

Sporten gelukkiger dan geld

De respondenten moesten vervolgens vragen beantwoorden over hun mentale gesteldheid. Daarbij werd ook gevraagd naar hoeveel geld ze hadden en aan hoeveel fysieke activiteit ze in de week doen. Het resultaat? Mensen die regelmatig hun sportschoenen onderbinden of op een andere manier bewegen, zijn gelukkiger dan mensen die dat niet doen.

Ongelukkiger

Het is zelfs zo dat de ondervraagden die sporten slechts 35 dagen per jaar zichzelf ‘ongelukkig’ zouden noemen. De rest van de tijd zien zij het leven door een roze bril. En andersom is dat verschil best groot. De onsportieve groep had namelijk een hoop meer ongelukkige dagen per jaar: wel 53.

Inkomen

En dit gelukkiger of ongelukkiger voelen heeft verder niks te maken met het feit dat deze mensen ook meer verdienen. Het salaris van de mensen die juist meer goede dagen hebben, is zelfs aanzienlijk lager dan mensen die bijna niet sporten. Het scheelt wel 22.000 euro (!) per jaar. Sporten maakt je dus wel degelijk gelukkiger, geld niet altijd. Wil je meer aan de bak in 2020? Dan kun je beter nu al beginnen met dit goede voornemen.