Hebben jij en je lover altijd een urenlange discussie over welke film jullie samen gaan kijken? Dan hebben wij goed nieuws voor je, want dat is vanaf nu verleden tijd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat horror het béste genre is voor je relatie.

Tijd om iets vreselijk engs aan te slingeren, dus.

Gelukshormonen

We horen je al denken: ‘Hoe kan horror goed zijn voor mijn relatie?’ De reden is eigenlijk vrij simpel, legt dokter Michael Roizen uit. “Als we bang zijn maken onze hersenen het hormoon dopamine aan. Je zoekt troost. Dankzij dit hormoon ga je je goed voelen. Eigenlijk hetzelfde als je smoorverliefd bent.” Je zit dus al romantisch met je lover op de bank, maar maakt óók nog eens extra gelukshormonen aan. Hallo, happy relationship!

Maar daar houden de voordelen van samen griezelen niet op! Als je samen kijkt naar een enge film, deel je ook samen de emotionele ervaring. Horrorfilms beginnen vaak rustig met richting het einde een enge ontknoping. Een rollercoaster van emoties dus, waardoor je je kwetsbaarheid haast wel aan je partner moet laten zien. Dit is – je raadt het al – hartstikke goed voor je relatie 😉

Relaxed

Wist je dat je door het kijken van horrorfilms ook veel minder gestrest wordt? Dit is fijn voor jou, maar ook heel goed voor je relatie. Twee relaxte mensen zijn een stuk gezelliger, romantischer en lustiger, dan twee uhm… gestreste kippen.

Het genre voor jullie volgende film staat in ieder geval al vast, nu alleen nog kiezen wélke horrorfilm het wordt. Zo breng je die urenlange discussie al gauw terug naar een kwartiertje. Dat is nog eens mooi meegenomen.

Bron: Cosmopolitan| Beeld: Getty