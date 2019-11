Een lekker avondje overnachten in een sustainable getaway? Dan wil je deze duurzame hotels echt een bezoekje brengen! Slaap lekker.

1. Groene golven

De Wikkelboat is volledig gemaakt van golfkarton, waterbestendige folie en houten panelen. Daarmee is het een klimaatvriendelijke plek om te overnachten in Rotterdam. Aan boord is alles aanwezig, van een magnetron tot een beamer om films mee te projecteren.

wikkelboat.nl

2. Gas terugnemen

Zin in een getaway op de Wadden? De Grote Beer op Terschelling is gebouwd van natuurlijke materialen, aardgasvrij en voorzien van zonnepanelen. Het huis is comfortabel en de natuur ligt om de hoek. Net als alles wat je verder nodig hebt op het eiland.

degrotebeer.info

3. Goed voor je eco

In Den Haag vind je het eerste duurzame hotel van Nederland, het Court Garden Hotel. Optimaal geïsoleerd om kou, warmte en geluid buiten te houden. In de buurt zijn volop leuke restaurants, winkels en cafés. Perfect om energie op te doen.

hotelcourtgarden.nl

