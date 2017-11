Ook House of Cards-collega’s beschuldigen Kevin Spacey van seksuele intimidatie

Medewerkers van House of Cards hebben tegen CNN een boekje opengedaan over Kevin Spacey. De acteur zou hen op de set van de populaire Netflix-serie seksueel hebben geïntimideerd.

Acht medewerkers van der serie vertellen aan de Amerikaanse omroep dat op de set sprake zou zijn geweest van een ‘giftige’ sfeer waarin seksuele intimidatie dagelijks aan de orde was. Spacey zou ‘ongepaste opmerkingen’ en ‘ongewenste aanrakingen’ hebben gemaakt, vooral tegen jonge, mannelijke medewerkers.

Anthony Rapp

Eerder deze week beweerde Anthony Rapp dat de 58-jarige acteur hem in 1986 – Rapp was toen veertien jaar oud – seksueel heeft geïntimideerd. Via een bericht op Twitter bood Spacey zijn excuses aan, hoewel hij ook meldde dat hij zich er niets van kon herinneren. In diezelfde tweet maakte hij bekend op mannen te vallen.

House of Cards

De beschuldigingen aan de broek van de acteur worden behoorlijk serieus genomen. De productie van het zesde seizoen van House of Cards is stilgelegd en de ere-Emmy die Spacey zou ontvangen, kan hij op zijn buik schrijven.

#IkOok

De cijfers over seksuele intimidatie zijn nog steeds schrikbarend hoog. Toch blijkt erover praten en hulp zoeken nog steeds lastig. Daarom is het nodig aandacht te blijven vragen voor dit thema, om bewustzijn te creëren en om het taboe op praten over zulke ervaringen te doorbreken. Want hoe meer mensen hierover durven te praten, hoe meer mensen zich daarmee gesterkt voelen om hulp te zoeken of zelfs aangifte te doen. VIVA gaat de barricade op en vraagt iedereen zijn of haar ervaringen te delen met #IkOok. Want samen staan we sterk.

