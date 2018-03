How to style: je mono-outfit

Een van de grootste trends op het moment is toch wel de monochrome outfit, oftewel: een outfit bestaande uit items in dezelfde kleurtint. Like it or not, deze trend is super hot en zien we in allerlei vormen voorbijkomen. Van outfits in een knallende kleur tot denim-on-denim looks en van classy in het zwart of wit tot broekpakken vol met drukke prints. Eigenlijk kun je het zo bont maken als je zelf wilt, zolang de items in dezelfde tint blijven, straalt je outfit een soort rust uit.

Een monochrome look oogt dus classy en kalm, maar pas wel op dat de outfit niet saai wordt. Door verschillende stoffen in een zelfde kleurtint te combineren, voorkom je een saaie outfit. Combineer een satijnachtige blouse met een broek van corduroy of ga voor een denim flared jeans met daarboven een tof spijkerjack . Verder kun je met de juiste accessoires voorkomen dat je monochrome outfit een eentonige en saaie outfit wordt. Voeg bijvoorbeeld een rebelse tas toe of combineer een stel eyecatchers van laarzen onder de outfit. Om je wat inspiratie te geven voor je mono-outfit combineerde ik hieronder drie outfits in verschillende kleuren.

