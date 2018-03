How to style: prints

Dit jaar zijn printjes terug van weg geweest. Je kunt het zo gek niet bedenken, of het staat als printje op je blouse, broek, jas of trui. We komen niet alleen allerlei verschillende patronen tegen, ook de kleuren verschillen van basic en zacht tot heftig en fel. Het is absoluut een kwestie van ‘houden van’: je vindt printjes leuk, of niet. In ieder geval mogen we er momenteel mee doen wat we willen. Hieronder geef ik je drie voorbeelden van hoe drukke prints te stylen.

Let the good times roll

Als kind waren we dol op printjes: bloemetjes, blokjes, ruitjes, stippen, strepen en dieren. Hoe drukker de print, hoe vrolijker we er van werden. En eigenlijk is dat nu weer zo, alleen zijn prints nu hartstikke hot en trendy, terwijl ze vroeger door je moeder werden uitgekozen en ze áltijd moesten matchen met je kleur broek en schoenen. Nu kunnen we alle kanten met ze op. We dragen prints in verschillende stijlen: van sportief tot casual en van streetstyle tot classy. Misschien vind je sommige prints wat te heftig of weet je niet goed hoe je ze kunt combineren. STYLETODAY to the rescue! Hieronder geef ik je inspiratie voor het stylen van prints op drie verschillende manieren.

#1 Strak in pak

Hierboven een chique look met een drukke print. Door een broek en top in dezelfde print te matchen, creëer je een soort rust in je outfit.

#2 Prints on prints

Voor iedereen die dol is op alle soorten en maten prints, this one is for you! We mogen namelijk prints matchen. Het enige waarmee je een beetje rekening moet houden is of de kleuren van de prints met elkaar samengaan, verder kun je helemaal los gaan met jouw favoriete prints.

