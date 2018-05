How to style: van tomboy naar streetstyle queen

Mocht je niet van de strikjes, pumps en rokjes houden, dan zullen mensen bij jou al snel de naam tomboy gebruiken. Dit is de benaming van een ‘mannelijke’ kledingstijl waarbij kleding dat makkelijk zit de hoofdrol speelt. En geef ze eens ongelijk! Waarom zou jij je in een te strak jurkje wurmen als je met een mooie mom jeans en een paar fijne schoenen net zo goed de show steelt? Het is een trend die we dit seizoen veel op straat zien en StyleToday gaat je precies vertellen hoe jij van tomboy verandert in streetstyle queen.

Where boys meets girls

De tomboy-trend is allang niet meer zo negatief als vroeger, het is zelfs een grote trend op straat! De modebloggers hebben hun louboutins ingeruild voor een platte variant, en de little black dress is naar de bovenste plank gebonjourd. En waarom ook niet? Kleding is perfect om te laten zien hoe jij je voelt en soms is dat gewoon niet zo girly like als normaal. Ben jij ook een tomboy van het eerste uur, maar vind je het moeilijk om de combinatie te vinden in streetstyle? No worries, je hoeft alleen maar een paar kleine aanpassingen te doen.

Verander je bomberjack bijvoorbeeld in een toffe blazer met print en je hebt gelijk een heel andere look. Ook doen pumps wonderen, maar ik snap dat je jouw tedere voetjes niet in van die smalle, pijnlijke schoenen wilt wurmen. Kies daarom voor een loafer of een espadrille met een opvallend printje. Balance is the key, dus als je een outfit hebt met twee tomboy items, draag dan ook twee items die wat vrouwelijker zijn. Dit kan bijvoorbeeld een hoed of een mooie tas zijn!

En de beste tip die ik kan geven: speur eens rond op de mannenafdeling of bij je vriend in de kast! Vooral de bovenkleding is een must voor een streetstyle-waardige outfit! Doordat het net wat groter valt, lijk je gelijk een stuk smaller. En in combinatie met een boyfriend jeans, oversized spijkerjasje en een paar pumps heb je de perfecte outfit gevonden voor elke denkbare situatie. Doe hieronder inspiratie op voor meer toffe looks en scroll verder naar beneden voor wat handige items die je zeker in je kast moet hebben!





Scoor de essentials

