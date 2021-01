Hugh Grant herinnert zich niet hoe zijn verhaal in Love Actually afloopt

Een beetje ‘Love Actually’-fan kan iedere scene woord voor woord meepraten. Hugh Grant is duidelijk niet zo’n überfan. De acteur heeft namelijk geen flauw benul hoe het ook alweer afliep met zijn personage.

Love Actually werd een iconische kerstfilm mede dankzij Hugh Grant als prime minister David. Zijn dansscène aan 10 Downing Street staat iedereen vers in het geheugen gegrift. Iedereen, behalve Hugh zelf dan. Hij kan zich namelijk niet herinneren hoe het ook alweer afliep met de prime minster wanneer hij wordt gepolst voor een tweede deel van de film.

‘Help me even herinneren’

Hij biecht op dat hij nooit gedacht heeft aan een tweede keer in de rol van de politicus kruipen. ‘Ik kan me niet eens herinneren wat in de film gebeurde. Het is zo lang geleden dat ik het heb gezien. Je moet me even helpen herinneren. Hoe eindigde ik?’, vraagt de filmster aan Digital Spy.

Crush

Nou meneer Grant: gelukkig heeft de rest van de wereld een beter geheugen. Komt ‘ie: David neemt het op voor zijn crush en dienstmeisje Natalie tegenover de Amerikaanse president. David geeft Natalie een andere baan omdat hij voor haar valt. Dan vindt hij een kerstkaart van haar waarin ze schrijft dat zij bij hem hoort en niemand anders. Wat volgt is een race tegen de klok waarin hij aanklopt bij tig voordeuren om Natalie te vinden. Uiteindelijk vindt hij haar terwijl de hele familie onderweg is naar een kerstvoorstelling op school. David rijdt noodgedwongen mee om met haar te praten. De twee bekijken de voorstelling van achter de schermen en kussen zodra het doek valt.

Eind goed, al goed.

