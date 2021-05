Hugo de Jonge wordt herkend: ‘Meneer, bent u van GTST?’

Dat Hugo de Jonge inmiddels een bekend gezicht is, da’s logisch. We weten ook allemaal waar we hem van kennen: in ieder geval van de persco’s met Mark Rutte. Toch weet niet iedereen waar De Jonge ook alweer bekend van is.

Hij deelde op Twitter een hilarisch moment. ‘Meneer? Volgens mij ken ik u. Van televisie’, zo sprak iemand hem aan in de supermarkt. ‘Bent u van Goede Tijden Slechte Tijden?’, vroeg de persoon in kwestie.

Reactie Hugo de Jonge

Hilarisch natuurlijk. Ook Hugo de Jonge ziet er de grap wel van in. ‘Ik ben inderdaad heel erg van goede tijden’, antwoordt hij. De tweet heeft inmiddels ruim vierduizend likes en is ruim achterhonderd keer gedeeld.

Net in de supermarkt: ‘Meneer? Volgens mij ken ik u. Van televisie. Bent u van Goede Tijden?’ Zeker. Ik ben heel erg van goede tijden. 😉#goedetijden — Hugo de Jonge (@hugodejonge) May 11, 2021

