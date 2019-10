Hugo doesn’t share food: waarom dit stiekem de leukste actie was van ‘Expeditie Robinson’

Kijkers van Expeditie Robinson zaten vorige week al vol spanning voor de televisie. Oké, ook door samensmelting, maar vooral uitkijkend naar het moment dat Kim en Mariana elkaar weer zien.

Let op: spoilers!

Want ja, Kim moest door Mariana mede haar tas pakken naar Duivelseiland. Toch lijken er weinig hard feelings tussen de twee dames en laat Kötter haar nederige stulpje zien. ‘Ja er is hier genoeg te eten hoor.’ Euh pardon, volgens mij viel Rijk zo’n tien keer flauw op een dag?

Wanneer je voor de vijfde dag op rij weer niets in je schoen hebt gekregen van Sinterklaas. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/bRfjgf4hzg — Koningin Máxima (@MaximaKoningin_) October 27, 2019

Aan de voetstappen te zien was dit niet de 1e take van Nicolette #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/TfSwpTXCf1 — Mike Leuijerink (@mikeleuijerink) October 27, 2019

Eetproef

En dan de proef die je wist dat zou komen: de eetproef. De dames moeten een puzzel oplossen waarbij de som aan elke kant hetzelfde is. Maar wacht eens even, komt zoiets niet elk jaar terug? Mariana weet dan ook al snel dat de uitkomst vijftien moet zijn en knalt als een ware pro alles in elkaar. Kim is vooral bezig met een hulplijn te bellen. Nee, dit is geen BankGiro Miljonairs.

Deelnemers van volgend jaar, leer deze uit je hoofd 🤷‍♀️ #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/mGCPL1L6D1 — Sascha (@Saassje) October 27, 2019

Mariana is terug

Mariana wint de proef en is terug. De andere deelnemers staan toch een beetje met een mond vol tanden, maar er is niet veel tijd om na te denken. De eerste individuele proef gaat van start en iedereen wil natuurlijk naar Winnaarseiland. Tim blijkt over heel wat stalen zenuwen te beschikken, wint en neemt Eva mee uit puur tactische overweging. Slim Coronel, slim.

Ik plak deze op de voordeur donderdag… #Halloween Durft er sowieso niemand aan te bellen😱😂#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/ijE1Gb8bsD — Starbuck (@starbuck68) October 27, 2019

Mariana is toch wel een beetje de Soundos van deze #ExpeditieRobinson.. pic.twitter.com/N2xTCadJJ5 — Maris (@maristwit70) October 27, 2019

Zo keek ik net ook toen Mariana weer terug kwam. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/v7uOkwQI6R — Koningin Máxima (@MaximaKoningin_) October 27, 2019

#ExpeditieRobinson

Mariana tegen Kim dat het wegstemmen “Is de expeditie” maar wel heel boos tegen akwasi en kelvin. — Manon (@_justsomenobody) October 27, 2019

Mariana is die irritante opdringerige schoonmoeder die zichzelf altijd uitnodigt en dan ook onaangekondigd aan de deur staat. #ExpeditieRobinson — Don Roelofsen (@DonRoelofsen) October 27, 2019

Winnaarseiland

Ondertussen voelt Hugo zich de koning te rijk op Winnaarseiland. Helemaal alleen, drie hangmatten voor zijn ochtend-, middag- én avonddutje, wat wil je nog meer? Oh shit, daar komt een boot. Dan haalt de kok toch misschien wel de leukste actie van de aflevering uit, want: Hugo doesn’t share food. Verstoppen die ananas en snel een beetje. Hilarisch. Kelvin (of Kalvijn) moet op het normale eiland het spel verlaten en Thomas voelt al aan zijn witte tanden dat hij de volgende is. We zullen het gaan zien.

Nou Rijk kon dat best een aantal dagen zeggen 🧐 #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/vgYY7MtA45 — Anne Piek (@PiekAnne) October 27, 2019

Bekentenis.

Dit doe ik met mijn chocolade als ik mijn vriend thuis hoor komen. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/KwSSIEQDXs — Femke T. (@F_MK__T) October 27, 2019

Na vandaag mag ik Hugo wel 😂😂 #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/p7n16Iu126 — Sylvia Yvonne (@SylviaYvonnex) October 27, 2019

Beeld: Still