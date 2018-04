Huh: blijkbaar ging het kort voor Temptation Island al uit tussen Tim en Deborah

De Temptation-persen zijn niet te stoppen. Eerder vandaag kwam al naar boven dat Deborah niet te spreken is over de manier waarop Tim haar tijdens de relatie behandelde. Nu blijkt ook nog eens dat het stel kort voor de opnames van Temptation Island al eens uit elkaar ging.

Ze leken zo verliefd, Tim Wauters en Deborah (‘Debra’) Leemans. Niemand die de eerste afleveringen voorspelde dat de relatie van deze love birds het niet zou redden. Dit stel was toch immers gewoon voor elkaar gemaakt?!

Dat hun relatie toentertijd al geen rozengeur en maneschijn was, blijkt wel uit een interview met Deborah in het Vlaamse weekblad Dag Allemaal. Drie maanden voor de opnames ging het zelfs uit tussen de twee. ‘We zegden zelfs onze flat op, en gingen terug thuis wonen. Toen we op het vliegtuig richting Thailand stapten, was het weer aan, maar we woonden niet opnieuw samen,’ vertelt Deborah.

Waarom Deborah nadat het uitging toch weer voor Tim zwichtte? ‘Toen ik hem na twee maanden nog eens tegenkwam, verklaarde hij me z’n liefde, zei hij hoe hard hij me miste en vroeg of hij een nieuwe kans kon krijgen. Ik ging er niet met­een op in, maar gaandeweg voelde ik me weer aangetrokken tot hem. En toen kwam Tim met dat domme idee van Temptation Island aan.’

Tja, en de rest is geschiedenis.