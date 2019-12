Huh? Déze dingen mag je dus niet in de douche bewaren

Bewaar jij al je douchespullen in de douche? Niet zo gek natuurlijk. Maar blijkbaar is het waren in de douche van sommige dingen helemáál niet hygiënisch.

Deze 5 dingen kun je voortaan daarom beter ergens anders neerleggen.

1. Scheermesjes

Say what?! Ja, je scheermesje kun je blijkbaar beter niet in de douche laten liggen. Door de vochtige omgeving gaan de mesjes snel roesten. En scheren met een roestig mes is geen goed plan. Bewaar hem daarom het liefst buiten de badkamer in een kast of lade en droog hem na het gebruiken altijd even af.

2. Los stuk zeep

Een los stukje zeep zonder bakje wordt natuurlijk nat in de douche. En dat wil je nou net niet hebben. Er ontstaat daardoor vaak een slijmerige substantie die een broedplaats is voor bacteriën en ziektekiemen. Gebruik je een los zeepje? Zorg dan dat je deze goed afdroogt voordat je hem op een droge plaats opbergt. Of leg hem in een zeepbakje.

3. Gezichtsreiniger

Als je toch al onder de douche staat, is het wel zo makkelijk om alles meteen even mee te pakken. Gebruik jij onder de douche een gezichtsreiniger? Blijkbaar kun je je gezicht veel beter wassen bij de wastafel. Het water van de douche is namelijk te heet voor je gezicht, waardoor je huid heel erg uitdroogt. Om die reden wil je ook dat je gezichtsreiniger koel blijft. 4. Handdoek

Het liefst heb je je handdoeken natuurlijk zo dicht mogelijk bij de douche liggen. Je wil niet het hele huis door moeten lopen voordat je je kunt afdrogen. Maar je schone handdoeken kun je toch het beste buiten de badkamer bewaren. Door alle vochtigheid in de badkamer blijven handdoeken namelijk helemaal niet zo fris.

5. Tandenborstel

Even je tanden poetsen onder de douche? Bespaart weer tijd. Maar laat hem na het douchen niet liggen. Zo komen er namelijk ontzettend veel bacteriën en ziektekiemen op die je helemaal niet in je mond wilt hebben.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock