Arie en Romy Boomsma wonen al jaren in Amsterdam met dochtertje Bobby Jo en zoontje Mozes Wolf. Maar het gezin is toe aan een nieuwe stap: hun droompaleis is te koop gezet, wat betekent dat we hun kleurrijke, eclectische huis voor het eerst tot in detail kunnen bewonderen.

Romy laat regelmatig in interviews en op Instagram doorschemeren dat ze droomt van een leven op een boerderij, buiten de drukke stad. Die droom wordt nu werkelijkheid. De boerderij is gevonden en de woning waar Romy en Arie jarenlang woonden – gelegen in de prachtige plantagebuurt – wordt aangeboden op Funda.

Dat betekent óók dat we eindelijk – want geef toe, de kiekjes op Instagram Stories van Romy vroegen om meer – uitgebreid kunnen zien hoe Romy en Arie de afgelopen jaren gewoond hebben. En dat interieur… da’s om je vingers bij af te likken. Oké, je moet niet bang zijn voor een bonte kleurenverzameling en uitgesproken meubels en accessoires, maar wauw, well done.

Pittig prijsje

O ja, de woning zelf mag er ook wezen. Dat mag ook wel voor een koopprijs van 1.150.000 euro – waarin dat prachtige interieur uiteraard maar helaas niet inbegrepen is. Het pand, dat maar liefst twintig meter diep is, heeft een ruime woonkamer en een prachtige keuken (met roze tegeltjes!). Er is een eetkamer en er zijn maar liefst vier slaapkamers, waarvan Arie en Romy er één in gebruik hebben als kantoortje. De ruime badkamer beschikt over een dubbele douche én dubbele wastafel, een bad, én er is nog ruimte over voor een commode. Wat je overigens niet hebt voor die prijs, is een tuin.

Paarden, kippen en een moestuin

In september schitterde het stel nog met een prachtshoot in de najaarseditie van Vogue Living. In het bijbehorende interview liet Romy nogmaals vallen te dromen van wonen op een boerderij. ‘Met twee paarden, kippen en een moestuin. Het is tijd voor een simpel leven.’

