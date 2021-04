Rond je dertigste komt voor velen het moment om te investeren in een koophuis. Want huren is praktisch geld weggooien. Maar hoeveel eigen geld moet in hemelsnaam hebben om niet recht in je gezicht uitgelachen te worden door de hypotheekadviseur?

Met een vaste baan en wat jaartjes werkervaring is de kans best aanwezig dat je een huis kunt kopen. Al helemaal als je het samen met je partner doet. Nu is een vast contract – of een winstgevend bedrijf – niet de enige vereiste; spaargeld is ook belangrijk als je een huis wilt kopen.

Huis kopen

Terwijl sommigen braaf vanaf hun eerst baan iedere maand geld apart zetten op hun spaarrekening, gingen anderen (that’s me) liever op reis, de kroeg in of winkelen. Niet de meest verstandige keus met het oog op de toekomst, maar leuk was het wel. Een onbezorgde tijd, maar nu is het andere koek. Want ook ik zou inmiddels liever kopen dan huren, al helemaal met het oog op de schandalig hoge huurprijzen in mijn geliefd Amsterdam.

Eigen geld

Het verlossende antwoord is niet direct verlossend, want uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN) blijkt dat 66 procent van de starters in 2020 maximaal 20.000 euro eigen geld inbrachten om een huis te kopen. En ben je single starter, tot 35 jaar? Dan moet je gemiddeld zo’n 29.500 euro eigen geld inleggen om een eerste huis te kunnen kopen. Oef.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Workjuice | Beeld: Getty