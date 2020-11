Huis kopen als starter onmogelijk? Makelaars geven tips

We zien elke week in Kopen zonder Kijken dat de woningmarkt behoorlijk oververhit is. Nu weten Bob en Alex elke week tóch weer een waar paleisje uit hun zak te toveren, maar als gewone starter lijkt een huis kopen haast wel onmogelijk.

Geef de hoop niet op: vier makelaars laten aan NU.nl weten hoe je toch een huis kunt kopen als starter. Het gaat om Randy Visser (regio Purmerend), Michel van Hezel (regio Venlo), Martijn Vosmar (regio Noordoost-Brabant) en Robert Soffree (regio Rotterdam).

Huis kopen starter

Ook zij geven toe dat het tegenwoordig maar wat lastig is om er tussen te komen. Van Hezel vertelt over zijn regio Venlo: ‘De consument heeft de keuze uit gemiddeld 0,7 woningen. Een groot probleem.’ Hun gouden tip? Schakel toch echt een aankoopmakelaar in. ‘Je kansen zijn groter en dat is logisch te verklaren’, legt Visser uit. ‘De aankoopmakelaar kent de markt, heeft zijn huiswerk gedaan en weet de financiële situatie van de koper. Het risico op problemen met de verkoper in een later stadium is dan veel kleiner.’

Bod uitbrengen

Ja, we weten, dat kost weer extra geld, maar anders lijkt je zoektocht onbegonnen werk. Van Hezel ziet dan ook maar weinig starters met een aankoopmakelaar. ‘Het is ook zeker niet goedkoop, maar in de onderhandelingen én het aanbod kan het je wel verder helpen. In het bod dat je uitbrengt kun je de kosten er al uithalen.’

Voorspelling woningmarkt

De hoop was dat door de coronacrisis de woningmarkt misschien iets betaalbaarder zou worden. Maar dat blijkt niet helemaal het geval. Visser schat in: ‘Hoe langer je wacht, hoe meer je gaat betalen. De schaarste is groot en de rente zo laag, de prijzen gaan niet snel dalen.’ Dat de overdrachtsbelasting vanaf volgend jaar wordt afgeschaft voor starters, scheelt natuurlijk wel een hoop geld. Maar: ‘Met het geld dat starters straks overhouden, gaan ze overbieden. Daardoor wordt de waarde van huizen weer hoger.’ Toch delen niet alle makelaars deze mening. ‘Dat is eerder het effect op langere termijn. De huizenmarkt is een trage markt’, aldus van Hezel.

Sparen, sparen en nog eens sparen

Het is misschien een dooddoener en lang niet voor iedereen mogelijk, maar als je kúnt sparen, doe dat dan mocht je nog even niet kunnen kopen. Meer eigen geld is namelijk altijd een voordeel. Makelaar Vosmar ziet ook wel in dat dit juist een pijnlijk punt is voor veel starters. ‘Als huurder kun je moeilijk sparen. Dat is het kromme ook; je gaat van een vaak dure huurwoning naar een goedkopere koopwoning.’

Alternatieven

Lukt het écht niet om iets te vinden? Dan is het misschien wijsheid om toch je zoekgebied wat uit te breiden. Net wat verder van de stad, scheelt vaak al heel wat geld. Visser raadt dan ook aan om niet te gaan huren als kopen mogelijk is. ‘Probeer als stel met een ander stel een huis te kopen en deel dat huis door en met zijn vieren.’ Ook is duokoop misschien wel een optie: hierbij koop jij het huis, en pacht een andere partij de grond. Van Hezel sluit af: ‘Laat je niet uit het veld slaan, ook als je een paar keer mis hebt gegrepen. Blijf met zoveel mogelijk partijen in gesprek gaan en kijk wat er mogelijk is.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief