The Chalet, Symonds Yat East: het huis uit ‘Sex Education’ staat te huur

Altijd al willen overnachten in het huis uit ‘Sex Education’? Het jaloersmakende, sprookjesachtige, op Villa Kakelbont lijkende huis waar Otis en zijn moeder Jean in wonen, staat binnenkort te huur in Engeland.

Huis uit Sex Education

In het Engelse dorp Symonds Yat, vlakbij de grens van Wales, ligt The Chalet. Bij het grote publiek beter bekend als het huis van Otis en zijn moeder Jean uit Sex Education. Het rode minikasteel ligt op de rand van een vallei, aan de oevers van rivier Wye, hoe romantisch kun je het hebben?

Niet zo gek dus dat de eigenaren binnenkort een Bed & Breakfast openen in het prachtige houten stulpje. Het huis is 108 jaar oud, telt vijf slaapkamers, drie badkamers en een prachtige veranda met uitzicht op de rivier. Vanuit het huis loop je zo het bos of de vallei in en ook handig: gezellige pubs liggen op loopafstand.

Wat een overnachting mag kosten, is nog niet bekend. Wel kun je je via de website aanmelden voor een melding zodra de bed & breakfast klaar is.

Tekst gaat verder onder foto’s.

En natuurlijk, voorlopig gaan we nergens heen. En we hebben ook iets tegen prachtige filmlocaties die worden bestormd door toeristen. Maar wegdromen bij plaatjes van deze idyllische villa mag altijd wel toch?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief