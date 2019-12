Huisdier bang voor vuurwerk? Arme schat. Mensen zijn dol op vuurwerk, maar wie het minder waarderen zijn onze huisdieren… Schiet jouw viervoeter bij elke knal of lichtflits onder de bank? Er zijn tips die het arme beestje (wellicht) kalmeren.

Huisdier bang voor vuurwerk: zó ga je ermee om:

Oefening baart kunst

Als jouw huisdier voor het eerst oud en nieuw meemaakt, weet het beestje niet wat hem overkomt. Het is tenslotte een nieuw geluid en maakt een enorm kabaal. Oefen daarom vast een paar uur van tevoren. Zet in huis vuurwerkgeluiden op en geef je hond wat lekkers. Begin zachtjes en zet het geluid steeds harder. Zo zal je huisdier er vast aan wennen en ziet hij dat er niet iets om bang voor te zijn.

Troosten

Troosten is key! Door je huisdier niet te steunen wanneer hij bang is laat je hem in de steek. Door alle stresshormonen zijn dieren niet in staat om te leren, en dus kun je ook niet afleren om bang te zijn. Wanneer je je hond of kat steunt en aandacht geeft zal het gelukshormoon toenemen en het stresshormoon en de hartslag zullen dalen. Negeer je huisdier niet als-ie bang is voor vuurwerk en geef hem een lekkere aai over zijn bol. Maar: overdaad schaadt.

Met mate

Natuurlijk mag je je hond troosten, maar don’t overdo it. Je huisdier pikt op als jij ook gestrest raakt en hiermee bevestig je de paniekreactie. Het is dan ook fijn voor ze dat ze in een vertrouwde omgeving zijn. Hou je huisdier dus lekker thuis en ga gedurende de dag relaxed op de bank zitten. Ook kan afleiding helpen zodat ze zich ergens anders op kunnen focussen. Een kauwstaafje voor de hond of speeltje voor de kat kan al genoeg zijn.

Veiligheid

Wanneer dieren bang zijn letten ze niet op hun omgeving. Uit blinde paniek kunnen ze zo een straat oversteken. Daarnaast moet je er niet aan denken dat je viervoeter in de buurt komt van het vuurwerk. Haal je kat dus op tijd naar binnen en laat je hond aangelijnd uit. Laat je huisdier absoluut niet naar buiten rond 12 uur. Zorg dat alle deuren en ramen gesloten zijn zodat je kat niet uit paniek naar buiten kan rennen. Zo zullen de knallen ook minder doordreunen.

Tot slot: wordt de angst alleen maar erger of is het zo erg dat je huisdier zichzelf bezeert? Vraag dan om advies bij de dierenarts.

Bron: Ze.nl, beeld: iStock