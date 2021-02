Afgelopen weekend kreeg ik van m’n moeder de tip om eens m’n wasmachine schoon te maken. Ik ga maar meteen met de billen bloot: dat heb ik nog nooit gedaan (en ik heb dat ding nu ongeveer drie jaar). Ik wist zelfs niet eens dat dit moest. Maar goed, je schijnt dit dus zo nu en dan te moeten doen tegen vieze luchtjes én vetluis. Toen m’n moeder het laatste woord (vetluis, gádverdamme) had uitgesproken, heb ik haar tips meteen maar in de praktijk gebracht.

Nu vraag je je misschien af: waarom moeten we die wasmachine schoonmaken? Dat ding wordt toch vanzelf schoon dankzij al het wasmiddel? Suprise: dat schijnt dus niet zo te zijn. Sterker nog, dat wasmiddel is juist de reden dat die vetluis (iewl, rillingen) een plekje in je wasmachine weet te bemachtigen. Front row, nog wel. Teveel wasmiddel maakt dat de waterhuishouding in je wasmachine ander werkt dan bedoelt is door de fabrikant, en daardoor kunnen er vlekken op je was komen.

Andere reden: kalk, zeepresten en die gore luis ontstaan doordat wij eigenlijk te weinig op hoge temperaturen wassen. Kleding gaat op maximaal 40 graden en beddengoed en bonte was op 60, maar om bacteriën te doden, is grover geschut nodig. Die 90 à 95 graden moet aangetikt worden. En als je denkt: dat doe ik een keer in het halfjaar. Think again: iedere maand die wasmachine schoonmaken is het devies.

Hoe maak je de wasmachine schoon?

Als je – net als ik – een hekel hebt aan schoonmaken, zul je blij worden van deze schoonmaak hack. De makkelijkste manier om je wasmachine schoon te maken, is namelijk door er twee vaatwastabletten in te doen (in de trommel of in het bakje voor het wasmiddel) en ‘m dan (zonder kleding) op 90 graden te draaien. Makkelijker wordt het niet. Geen vaatwastabs in huis? Dan kan het ook op de volgende manieren.

Natuurazijn

Let op dat je echt voor natuurazijn gaat en geen schoonmaakazijn kiest, die laatste kan namelijk de rubbers van je wasmachine aantasten en dat wil je natuurlijk niet. Goed: mik de inhoud van die fles azijn in het wasmiddelbakje en zet de machine aan op 90 graden.

Ook met soda kun je goed schoonmaken. Hierbij moet je alleen niet het hele pak gebruiken, maar slechts een half tot een heel kopje (dus een koffiekopje) soda. Vervolgens laat je het apparaat het 90 graden programma afdraaien et voilà: klaar is kees.

