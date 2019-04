Deze reactie op het rare ‘minimalistische’ huis van Kim Kardashian en Kanye West is goud

Als wij zeggen Kim Kardashian, dan denk jij aan glitter, glamour en pralerij. Toch? Logischerwijs snappen wij best dat je verwacht dat het interieur van Huize Kardashian-West tevens is ondergedompeld in een extravagant soepje van glimmende accessoires en kitscherige kunst. Maar niets is minder waar. Het huis blijkt leeg en extreem minimalistisch. Fans snappen er niets van.

Wat is er aan de hand?

Voor haar inmiddels beroemde rubriek 73 Questions, waarbij op een informele manier 73 vragen worden afgevuurd op beroemdheden, mocht de Amerikaanse Vogue het huis van de familie Kardashian-West betreden. Huis? Noem het gerust een minimalistisch klooster, zoals Kim het graag omschrijft.

Want terwijl Kim tijdens het interview trots door het huis paradeert, valt één ding op: het huis is leeg. Spullen en speelgoed zijn nergens te bekennen. En dan hebben we het niet over de categorie opgeruimd-staat-netjes, maar eerder over dit-is-een-beetje-creepy.

Um am I the only one who finds Kim Kardashian’s entirely white and practically empty house terrifying instead of trendy pic.twitter.com/6Dbufj6M65 — Mary Kate (@marykateclegg) 13 april 2019

Maar wat het meest opvalt, zijn de wasbakken onder de kranen in de keuken. Die zijn er namelijk niet. Huh, is het eigenlijk wel een keuken?

can someone PLEASE explain the sinks at kim & kanye’s house pic.twitter.com/bFqi1fpNkl — secular celiac sicily (@djcoochnbooch) 11 april 2019

En dat zorgt natuurlijk voor de nodige reacties:

I don’t have this, but I can explain my knock-off model. Basically, it works by tipping over a glass of water and pouring it all over the countertop. — Bette Says (@suckitcrawford) 13 april 2019

Sommige twitteraars weigeren mee te doen aan het gesprek:

I am NOT googling “Kim and Kanye Sink” — Questlove De La Rose (@questlove) 16 april 2019

Tot het moment dat iemand het verlichtende antwoord geeft:

It’s absorbent marble stone. — marlonmarshawn👨🏾‍🎨 (@marlonmarshawn) 11 april 2019

En wie goed kijkt, ziet inderdaad dat de wasbak niet van een soort magische steen is gemaakt, maar gewoon een afvoer heeft. Twee zelfs:

Maar hoe zit dat dan met tandpasta-resten?

Because when I brush my teeth and spit, I like to have my spit roll down the entire length of the sink #DoesSinkComeWithAMaid — Julie Hutchinson (@ThickofThings) 13 april 2019

Op YouTube reageert iemand met het allerbeste antwoord: ‘No-one knows what it means, but it’s provactive.’ Yup, het beroemde zinnetje uit Kanye’s monsterhit ‘Nigg**s in Paris.’

Bekijk hieronder het interview en scroll verder naar beneden voor foto’s van het huis.

Bron: Grazia UK, Elle, beeld: YouTube, 73 Questions, still