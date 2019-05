Humberto Tan en vrouw Ineke openhartig over huwelijkscrisis

Het huwelijk tussen Humberto Tan en Ineke was een tijd geleden hét gesprek van de dag. De ‘VTBL’-presentator zou een scheve schaats gereden hebben, en een affaire hebben gehad met nieuwslezeres Dionne Stax. In ‘Waar is de Mol?’ liet hij er het een en ander over los, maar heel diep werd er niet over uitgeweid. Nu doet het stel toch een boekje open over hun veelbesproken relatie.

Ineke laat in een interview weten dat ze heel gelukkig is met Humberto. ‘Thuis loopt het op rolletjes’, zegt ze tegen Story. ‘We hebben echt een leuk leven. Je zou denken waar hij de tijd vandaan haalt met zoveel vrijwilligerswerk, maar Humberto en ik zijn veel samen en hebben het dan echt gezellig. Met zijn tweetjes, maar ook als gezin. De oudste twee meiden leiden steeds meer hun eigen leven. Ze zijn behoorlijk uithuizig, zeg maar. Benjamin hebben we gelukkig nog wel elke dag thuis.’

Sterk

Ook Humberto kan alleen maar positief spreken over zijn huwelijk. ‘Ik heb in Ineke een fantastische vrouw! Dat mag echt gezegd worden’, vertelt hij in hetzelfde interview. ‘Ik ben veel op pad. Dan ga ik weer een week naar Bangladesh en ook Oeganda voor het Rode Kruis, of naar Noorwegen om het Korps Mariniers te fotograferen. Ineke geeft mij die ruimte. Ze zeggen weleens dat achter een sterke man een nog sterkere vrouw staat. Dat klopt. Ineke ís die heel sterke vrouw. In alle opzichten. Maar ze roept me ook tot de orde. Als ik het echt te druk maak met goede doelen, zegt ze tegen me: Het grootste goede doel zit hier thuis, en daarin heeft ze absoluut gelijk. En ja, ik luister daar ook naar.’

Gezin

Samen hebben Humberto en Ineke drie kinderen. Dochters Isa (21) en Julia (18), en een zoon: Benjamin (11).

