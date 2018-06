Hup, de schaar erin: bloempotkapsels zijn weer hot

De fase van onze jeugd waarin ons haar à la bloempot geknipt was, is doorgaans niet die waar we het allertrotst op zijn. Vervloek jij nog dagelijks je ouders omdat ze je ooit met zulk haar rond hebben laten lopen? Zet je dan maar schrap, want bloempotkapsels worden weer helemaal hip.

Je kunt het je misschien moeilijk voorstellen, maar er was ooit een tijd dat bloempotkapsels de shit waren. Zoals je weet keert mode altijd terug, dus het was te verwachten dat óók deze haarstijl – die we al jarenlang met z’n allen verafschuwen – z’n comeback zou maken. En jawel hoor: de tijd is aangebroken. Het bloempotkapsel is inmiddels al op meerdere catwalks gespot, waaronder die van Haider Ackermann en Gucci.

Het goede nieuws: de recente versie is ietwat geüpdatet. Met kekke kleurtjes en opgeschoren zijkanten ziet het kapsel er een stuk frisser uit. Zowel mannen als vrouwen geloven eraan.

Of wij er zelf aan een ‘bowl cut’ gaan zwichten weten we nog niet, maar inspirerende plaatjes kijken mag natuurlijk altijd. Komt ie:

Glass brick appreciation #willisyork #bowlcut #metals Een bericht gedeeld door willisyork (@willisyork) op 3 Mei 2018 om 12:12 (PDT)