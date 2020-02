Stranger Things, The End Of The F***ing World en Sex Education zijn enkele van de best bekeken series van Netflix. Op zoek naar een nieuw succes dacht de streamingsdienst daarom slim te zijn dit drietal in de blender te gooien en te mixen tot iets nieuws. De trailers waren veelbelovend en de verwachtingen hooggespannen, maar vandaag weten we eindelijk duidelijk wat er van dat blenderprutje terecht is gekomen: I Am Not Okay With This is vanaf nú te bingen!

Tiener troubles

In I Am Not Okay With This volg je de middelbare scholier Sydney. Zij probeert deze high school experience zo goed als ze kan te overleven, maar moet ondertussen thuis dealen met een rouwende familie en zit daarnaast in de knoop met haar seksualiteit (een snufje Sex Education). Toch is ze niet de doorsnee struggelende tiener op school: Sydney heeft namelijk speciale gave. Met haar gedachten kan ze mensen vermoorden (en een vleugje Eleven).

Dit kan alleen maar goed worden

De Netflix Original is gebaseerd op de graphic novel van Charles Forsman, verschenen in 2017. En laat hij nu nét ook het boek geschreven hebben wat de basis vormde voor The End of The F**ing World. Het vleugje Hawkins? Niet alleen door de overeenkomsten met de hoofdpersoon, maar ook ligt de productie in handen van Stranger Things-regisseur Shawn Levy. Al met al een geweldige crossover die wel het bingen waard móet zijn.

Popcornwaardig

De hoofdrollen zijn weggelegd voor Sophia Lillis (It) en Wyatt Oleff (It). Dus Otis move over, de nieuwste tieners die je op de voet wil volgen, zijn hier. De eerste reacties zijn positief, hoog tijd om zelf – onder het genot van een goede bak popcorn uiteraard – een oordeel te vellen. Vanaf 26 februari is het eerste seizoen, bestaande uit zeven afleveringen, te bekijken op Netflix. Go!