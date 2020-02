I Love Urban: dít gloednieuwe festival komt deze zomer naar Rotterdam

Ben je al druk bezig met het inplannen van alle festivals voor komende zomer? Dat komt goed uit want in Rotterdam vindt dit jaar de eerste editie van een gloednieuw festival plaats: I Love Urban. En we mogen naast de beste artiesten ook een mega vuurwerkshow, een adembenemend uitzicht vanuit het reuzenrad en een internationaal food court verwachten. Dat belooft wat.

LEES OOK:

Festivallen en weer opstaan: hoe is het om als marketingmanager bij een van de populairste festivals van Amsterdam te werken?

Het festival wordt georganiseerd door komiek Jandino Asporaat en zal overdag plaatsvinden. Wanneer? Op zaterdag 18 juli 2020 in het Oeverpark in Rotterdam. Hartje zomer dus!

I Love Urban festival

Al drie jaar is Jandino gastheer op zijn eigen I Love Urban festival in een uitverkocht Ahoy. Nu nodigt de stand-up comedian iedereen uit voor zijn eerste outdoor festival in het Oeverpark, dat omgetoverd wordt tot een van de mooiste plekken in Rotterdam. ‘Bezoekers kunnen onder meer genieten van de beste artiesten van nu op meerdere podia. Een van de hotspots is het internationaal food court met gerechten uit alle windstreken, vlakbij het spectaculaire reuzenrad met uitzicht op heel Rotterdam’, laat de organisatie weten.

Zomers gevoel

Tijdens het festival ligt de nadruk op het zomerse festivalgevoel waar we zo van houden. ‘Het moet een droomplek worden, een festival waarop mijn gasten voortdurend worden verrast, plezier hebben met hun vrienden en waar we mooie/nieuwe herinneringen creëren’, aldus Jandino zelf. De kaartverkoop start donderdag 27 februari om 19.00 uur via deze link.

Bron: Huis van Asporaat | Beeld: iStock