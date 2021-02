Woede om Golden Gobe-nominaties: ‘Emily in Paris’ genomineerd, ‘I may destroy you’ niet

De bekendmaking van de nominaties van de Golden Globes levert altijd commentaar op, maar eerlijk is eerlijk: dit jaar gaat er wel echt een boel mis. Want hoewel we ons heerlijk hebben vermaakt met ‘Emily in Paris’ is het acteerwerk en het script toch echt van een ander kaliber dan bijvoorbeeld een ‘I may destroy you’.

Die laatste kon echter op geen enkele nominatie rekenen, terwijl Emily in Paris wel een nominatie kreeg in de categorie beste tv-comedy. We gunnen Emily het beste, maar het voelt toch niet rechtvaardig nadat I may destroy you juichend werd ontvangen door tv-critici en het acteerwerk van hoofdrolspeler én bedenker Michaela Coel alom bejubeld werd. Toch kreeg de serie precies nul nominaties.

Seksueel misbruik

In de Verenigde Staten maakt 1 op de 6 vrouwen seksueel misbruik mee. Met dat vreselijke gegeven vertelt Coel in de serie een universeel verhaal, zou je denken. Dat gezegd hebbende: vrouwen van kleur zijn nog vaker slachtoffer van seksueel misbruik, ook al wordt 80% van de aangiftes gedaan door witte vrouwen. Coel bracht die realiteit aan het voetlicht en liet zien hoe overlevers van kleur van alle seksualiteiten vaak niet worden geloofd of teleurgesteld door het systeem. Met I may destroy you brengt Coel die harde realiteit op tafel. In Hollywood rijst nu de ongemakkelijke (maar terechte) vraag of de serie wél kon rekenen op nominaties als de hoofdrol werd gespeeld door een witte vrouw.

Verbijsterd

Eén ding is zeker: de filmwereld reageert verbijsterd. Op Twitter regent het verontwaardigde tweets van celebs en filmmakers die I may destroy you unaniem de beste serie van het afgelopen jaar vinden. ‘Dit is het bewijs dat de Golden Gobes nul aandacht verdienen en nul connectie hebben met de echte wereld’, schrijft Lydia Polgreen. Een greep uit de (vele) tweets:

Golden Globes are laughable. Not only is I May Destroy You absolutely fucking brilliant, it should be required viewing. Apparently you can be TOO far ahead of humanity @MichaelaCoel we don’t deserve you. — Dylan O’Brien (@dylanobrien) February 3, 2021

I’m sorry, but @MichaelaCoel being snubbed IN EVERY CATEGORY at the Golden Globe nominations for “I May Destroy You” is the wildest thing that has happened in 2021 and 2020 combined. pic.twitter.com/oYwrIQEMsI — Pearl Mackie (@Pearlie_mack) February 3, 2021

The total freeze out of I May Destroy You and Michaela Coel is proof that the Golden Globes deserve zero attention and have zero connection to the actual culture. — Lydia Polgreen (@lpolgreen) February 3, 2021

@MichaelaCoel you are a goddess on this earth that no award is big enough to celebrate. #MisfitsForLife pic.twitter.com/ReGyQcrxDx — Alma Har’el🌪 עלמה (@Almaharel) February 3, 2021

I MAY DESTROY YOU is the best show of the year. It’s not even debatable. — Emmy Rossum (@emmyrossum) February 3, 2021

Was I MAY DESTROY YOU not eligible for the #GoldenGlobes, because… pic.twitter.com/YvvYv8t5Ot — Franklin Leonard (@franklinleonard) February 3, 2021

