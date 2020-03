Meer kijkplezier: IDFA biedt gratis 300 documentaires aan

Dat de reguliere televisiezenders en streamingdiensten als Netflix hun programmering niet aanpassen ten tijde van deze coronacrisis is ons een raadsel. Videoland lijkt de enige die het begrijpt door de startdatum van Mocro Maffia te vervroegen. En nu doet ook IDFA mee. Het International Documentary Filmfestival Amsterdam biedt gratis zo’n driehonderd documentaires aan die thuis te streamen zijn.

IDFA

De documentaires zijn te bekijken via de website van IDFA, en sommige daarvan zijn enkel te bekijken in Nederland.

De beste jeugddocumentaires

Ook met de kinderen die momenteel niet naar school kunnen heeft het filmfestival rekening gehouden. In een aparte rubriek zijn de beste jeugddocumentaires beschikbaar gemaakt. Want, zo lezen we op de website, ‘het kijken van documentaires helpt kinderen in het vormen van een mening, verruimt hun blik op de wereld en leert ze op een speelse manier kritisch te zijn over wat ze zien.’

Lange en korte documentaires

Het diverse aanbod bestaat uit korte documentaires die niet langer duren dan twintig minuten, maar ook uit langere documentaires van bijvoorbeeld anderhalf uur. Het filmfestival vindt van woensdag 18 november tot en met zondag 29 november plaats in Amsterdam. Het hele aanbod kun je hier bekijken.

Onze tip: Boy Cheerleaders, over het eerste all boys cheerlading team van Engeland in hun aanloop naar de nationale kampioenschappen.