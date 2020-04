Iedereen aan het bananenbrood: waarom bakken we dit massaal?

Scrol op een willekeurig tijdstip door Instagram en je zult zien dat íemand op je tijdlijn wel een bananenbrood heeft gemaakt of aan het bakken is. De recepten vliegen je dan ook om de oren, maar waarom duiken we met z’n allen de keuken in om dit op tafel te toveren?

Ja, ook wij gaan maar even mee in de hype en delen een receptje. Het bananenbrood is dé hit om tijdens deze periode op tafel te zetten. Sterker nog, in de afgelopen dertig dagen werd er wel 54 procent extra op gezocht.

Bananenbrood bakken

Maar ja, waarom nu specifiek een bananenbrood en geen appeltaart bijvoorbeeld? Nou, dat komt mede door de bananen in het recept. Want je let even niet op en je zit met bruine rakker in je fruitschaal. Niet meer echt lekker om zo te eten, maar wel geweldig materiaal om, je raadt het al, in een bananenbrood te stoppen. Zo voorkom je voedselverspilling én heb je ook nog eens een lekkere snack.

Healthy lifestyle

Want ja, dat snacken gaat de laatste tijd maar al te makkelijk. Het is lastig om te stoppen om déze reden en laat bananenbrood nu een net iets gezondere keuze zijn om voor te gaan. Zo kun je zorgeloos een stukje pakken, zonder je schuldig te voelen (al vinden wij sowieso niet dat je dat hoeft). Daarnaast is dit baksel ook nog eens easy peasy lemon squeezy en daarom voor iedereen makkelijk te maken. Varieer wat in ingrediënten en je hebt in een handomdraai een lekker tussendoortje op tafel. Wij snappen het wel, die drang om bananenbrood te bakken.

Bron: Margriet | Beeld: iStock