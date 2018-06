Voor iedereen die fan is van zeemeerminnen: er komt een hip theaterspektakel aan over waternimf Ondine

Een bezoek aan het theater of schouwburg saai? Dat is al lang niet meer van deze tijd. Want ook theaterproducties spelen steeds meer in op een totaalbeleving en dat levert af en toe prachtige spektakels op. Zo presenteert Het Nationale Theater deze zomer Ondine. Een modern sprookje over een jonge waternimf die haar wondere waterwereld gaat ontvluchten…

Theatervoorstelling met zomerse special effects

Met deze nieuwe productie trekt Het Nationale Theater alles uit de kast. Zo laten ze de zaal van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag onder water lopen en is er een echte viskraam, cocktailbar en een pop-up zomerterras aanwezig voor de ultieme beleving. Vergeet daarom Netflix of Temptation Island voor een avondje, en trek je vriendinnen mee naar het avontuur van waternimf Ondine.

Wie is Ondine?

Ondine groeit namelijk op in een mythisch bos en doet ons een beetje denken aan Ariël. Ondine wast haar haren in de waterval en zwemt sierlijk tussen de vissen en andere waterdieren. Ze is wereldvreemd en tegelijk volledig één met de natuur. Als ze verliefd wordt op ridder Hans, neemt hij haar mee naar het hof. Daar weet de pure Ondine zich slecht staande te houden. De simpelste strategieën om iets gedaan te krijgen, botsen met haar natuur. Als de Koning der Watergeesten zijn wraak komt halen wordt de burcht van de Wittensteins overspoeld en worden de geesten van het liefdespaar gerruïneerd. De fonteinen van het paleis spuiten meters hoog en de wereld huilt. Dat klinkt best spannend toch?

De acteurs

Zo’n spektakelstuk vraagt om een spectaculaire cast: in Ondine komt meer dan het gehele ensemble van Het Nationale Theater in actie en dat is uniek. Met Evgenia Brendes, Keja Klaasje Kwestro, Joris Smit (bekend van De Fractie), Hein van der Heijden (bekend van Klem en Rokjesdag), Stefan de Walle, Jaap Spijkers, Antoinette Jelgersma, Mark Rietman (onlangs gezien in Zuidas), Sylvia Poorta, Vincent Linthorst, Yela de Koning, Mees Walter, Emma Josten, Simme Wouters, Teun Donders, Jurriaan van Seters, Eeke Boonstra, Mona Mina Leon, Lien Thys en Zoë Heyninck.

