Igmar Felicia deelt emotioneel bericht op Instagram: ‘Het gaat niet altijd’

Het gaat niet zo goed met Igmar Felicia, dat deelt de 538-dj in een bericht op Instagram. Hij laat weten dat er deze week mist in zijn hoofd zat en dat hij ‘soms even van de wereld verdwijnt’.

Naast een plaatje met de tekst ‘Morgen weer een blije foto!’ schrijft Igmar over de dagen dat het niet zo goed met hem gaat. ‘Soms vaker niet dan wel’, aldus de openhartige Igmar.

‘Mist in m’n hoofd’

In het bericht vraagt hij zich af of hij tijdens zijn radioshow niet eerlijk moet zijn over zijn gevoelens. ‘Zal ik volgende week anders eens zeggen dat er deze week mist in m’n hoofd was, dat ik er af en toe niks van snap en dat ik het idee heb dat we allemaal uit angst handelen?’

Onder de post regent het steunbetuigingen. Fans zeggen zich te herkennen in zijn bericht en sturen hartjes en kusjes.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Instagram, Hollandse Hoogte