Igmar Felicia reageert op Instagram op break-up met Fien Vermeulen

Fien Vermeulen maakte het gisteren op Instagram bekend: zij en Igmar Felicia zijn uit elkaar. Inmiddels heeft ook Igmar via social media van zich laten horen.

De breuk van de twee radio-dj’s was gisteren groot nieuws. En dat is precies de kern van Igmar’s post.

Mediaoorlog

‘Voor iedereen die mij nu vragen stelt in DM over mijn relatiestatus: de wereld staat in brand, Trump maakt oorlog met Iran en Jinek vs. Op1 is al een mediaoorlog op zich.’

‘Dat ene Igmar z’n relatie uit is, vind ik meer iets wat ene Igmar lekker met z’n eigen omgeving gaat bespreken. Heb een fijne dinsdag!’

