Geraldine Kemper: ‘Ik ben ook heus weleens in mijn kruis gegrepen’

Ze lijkt zo’n onverstoorbare daredevil, maar in hotels slaapt 3 op reis-presentatrice Geraldine Kemper (27) altijd met het licht aan. En ze is bang voor veel meer dingen, maar dóet ze allemaal wel.

Tekst Milou van der Will | Foto’s Stef Nagel

In je nieuwe programma Verkracht of niet? Discussieer je met jongeren over waargebeurde cases met als hamvraag: is hier een grens overschreden? Dat lijkt me vaak wel duidelijk, toch?

‘Als het gaat om verkrachtingen blijkt er een groot grijs gebied te zijn. Wanneer iemand de bosjes in is gesleurd en wordt verkracht, dan zijn de verhoudingen heel duidelijk. Maar er komt een stapel dossiers voor een rechter waarin het allemaal niet zo zwart-wit is. Gaat de dader hier te ver, geeft het slachtoffer duidelijk genoeg aan dat ze niet wil? Lokt ze het misschien uit? Vooral die laatste vraag ligt nogal gevoelig. Mensen roepen weleens dat meiden ‘dan maar niet zo’n kort rokje moeten dragen’.’

Maakt zo’n opmerking je pissig?

‘Natuurlijk. Je lokt daar namelijk helemaal niks mee uit. Maar in dit programma ben ik wel de discussieleider, dus moet ik erop letten neutraal te blijven. Het is juist interessant dat die jongeren aan tafel met elkaar in discussie gaan. De andere kant van zo’n case is namelijk óók schrijnend: als een dader vals beschuldigd wordt, zoals heel mooi is verbeeld in de film Jagten. Het schijnt nog erger te zijn dan een beschuldiging van moord: het blijft altijd aan je plakken.’

Wat vind jij de grens?

‘Ik vind: nee is nee. Maar als een slachtoffer dat niet duidelijk genoeg zegt of laat blijken, is dat meteen weer een lastige. Wat ik vooral hoop, is dat mensen erover gaan praten door ons programma. Ik wil discussie bij het koffie-apparaat. En in een ideale wereld gaan er meer slachtoffers aangifte doen, want dat gebeurt nu veel te weinig. Ze zijn bang dat ze niet worden geloofd, of denken zelf dat ze het hebben uitgelokt.’

Heb je zelf ooit iets grensoverschrijdends meegemaakt?

‘Gelukkig geen heel heftige dingen. Maar als jong, onzeker meisje voor het eerst in de kroeg, ben ik ook heus weleens in mijn kruis gegrepen. Ik weet nog hoe overdonderd ik was. En dat ik dingen dacht als: misschien deed hij het wel per ongeluk. Ik heb er in elk geval niks van gezegd, iets waar ik achteraf spijt van had. Later werd ik een stuk mondiger en nu zou ik er echt altijd wat van zeggen. Laatst nog werd ik gevraagd om op de foto te gaan met tien van die studententypes. Kneep een van hen plotseling in mijn kont. Ik ben meteen weggelopen. Ja, dan ben ik er klaar mee, rot op.’

Het hele interview met Geraldine Kemper lees je in VIVA 40. Het nummer ligt van woensdag 4 oktober t/m dinsdag 10 oktober in de winkel of kan je hieronder online bestellen.