Sinds Karen van K3 regelmatig op tv te zien was, wilde ik het al: rode lokken. Mijn haarkleur is van origine donkerblond, maar ik ging jarenlang door het leven met een gehighlighte coupe. Af en toe eens een donker streepje er door, maar meestal was het blond, blonder, blondst.

Het bleef kriebelen: bij iedere mooie rooie die ik zag, dacht ik: dat wil ik ook! Maar ja, gedachten als: ‘wat als het me niet staat’ en ‘wat zouden anderen er van vinden’ wonnen het bij mij van de nieuwsgierigheid naar een rode bos haar.

Trendkleur

En toen ineens was het half 2020 en zag ik het overal: mensen die hun haren in de trendkleur koperrood verfde. Van Yara Michels, influencer en ex-hoofdredacteur LINDA. Meiden, tot aan de kapper van mijn favoriete salon, Maud van Mat Store: er was geen ontkomen aan. Eerst deed ik wat vooronderzoek; ik vroeg vriendinnen wat ze dachten over de rode coupe, vriendlief juichte het aan (‘als je haar dan zo anders is, is het alsof ik weer eens met een ander zoen’) en ik bracht een bezoekje aan de Mat Store voor advies. Maud zei: ‘Het zal je prachtig staan, maar we moeten wel naar de tint kijken. Te licht maakt flets en te donker maakt je wit.’ Na deze verlossende woorden, plande ik een afspraak in.

De kappersbeurt

Met gezonde spanning ging ik de kapsalon binnen. Mondkapje voor (helaas tijdens de hele beurt) en hups; in de stoel. Maud maakte het mengsel (een mix tussen twee kleuren) en smeerde het in m’n haar. Veertig minuten lang moest ik zitten en veertig minuten lang zat ik in spanning. Het kleurde al wel heel rood, wat als het niks wordt?

Als bange poeperd heb ik natuurlijk wel meteen even geïnformeerd wat ik moest doen als ik het ooit weer blond wilde (lees: als het zometeen tóch een groot fiasco was). Zoveel mogelijk laten vervagen en dan weer aan de slag met highlights, was het advies van de haarstylist.

Onderhoud is behoud

Het lastige van rood haar, is die kleur een beetje lekker intens houden. Het vervaagt namelijk snel, maar daar zijn allemaal trucjes voor. Allereerst: skip die vele wasbeurten. Was het één keer per drie dagen. Dat is voor mij nogal wennen, want mijn lokken gingen dagelijks door de wasstraat. Maar een goede shampoo houdt het langer vetvrij, dus die ging mee naar huis. Verder ben ik nu op m’n wasvrije dagen in de weer met droogshampoo, maar ook dat vind ik nogal een dingetje (lees: gewoon goor). Het schijnt wel zo te zijn dat hoe minder je je haar wast, hoe minder snel het vet wordt. Even doorbijten, dus. Dan de tweede tip: een gekleurde conditioner. Ik ging voor de ‘autumn angel’ van Kevin Murphy. Een roze/rode conditioner, speciaal voor gekleurd rood/roze haar. Zo houd je die kleur wat langer intens. En ten derde: een regelmatige spoeling is een must om die rode lokken zo mooi mogelijk te houden. ‘Hoe vaak je moet komen is echt per persoon afhankelijk, maar het vergt wel iets meer werk dan highlights’, legde Maud mij uit.

Resultaat

Terug naar de kappersbeurt: na die veertig minuten ging Maud het uitwassen. Knippen, stylen en toen was het tijd voor het moment suprême: de föhn erop. Ik was meteen dolblij en dat ben ik nog steeds! Vind het fantastisch. Volgens mij kan de trendkleur koperrood ook bij (bijna) iedereen, maar ga wel naar een goede kapper en niet thuis aan de slag met huis-tuin-en-keuken pakjes haarverf. De kapster heeft het speciaal voor mij gemengd, zodat het perfect past bij mijn teint. Ook qua kleding hoef ik niet eens zo gek veel anders te dragen dan normaal. Qua make-up voer ik wel wat aanpassingen door. Wil ik er een beetje gezellig en gezond uitzien, heb ik iets meer foundation en blush nodig dan anders.Ook mijn favo lipstick – Ruby Woo (matte) van MAC – is nét iets te fel geworden. Geen drastische veranderingen en allemaal prima te doen. Dus: een absolute aanrader voor iedereen die twijfelt.

Before:

After:

