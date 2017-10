IKEA lanceert huisdierencollectie

Je mopshond op een op maat gemaakte KLIPPAN of je kitty in een speciaal ontworpen BILLY voor katten, het kan binnenkort allemaal. IKEA lanceert namelijk binnenkort een collectie voor huisdieren!

Lurvig

De huisdierencollectie van Ikea heet ‘lurvig’, wat Zweeds is voor ‘harig’. Voor deze lijn heeft IKEA speciaal voor huisdieren een mini-variant gemaakt van haar meest succesvolle items. Zo zijn de Klippan en Billy nu binnenkort op honden- en kattenformaat verkrijgbaar.

Dierendag

Nu is het morgen Dierendag en begrijpen wij heus dat je meteen naar de dichtstbijzijnde IKEA wil rennen, maar helaas is het in Nederland nog even wachten op de huisdierencollectie. De meubels en accessoires voor je hond of kat worden eerst getest in Frankrijk, Canada, Japan en de Verenigde Staten. Naar verwachting worden de producten wereldwijd in april 2018 gelanceerd.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: Ikea, beeld: Ikea