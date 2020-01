Vanessa Bryant, de weduwe van de zondag overleden basketballegende Kobe Bryant, heeft voor het eerst gereageerd op de dood van haar man en dochter. In haar reactie bedankt ze de ‘millions of people’ die hun steun hebben betuigd. Eén van die steunbetuigingen door presentatrice Elle Duncan gaat nu viral, omdat ze het daarin heeft over Bryant’s woorden ‘I’m a girl dad!’

Elle Duncan, verslaggever bij de Amerikaanse sportzender ESPN, blikte tijdens een live-uitzending terug op haar enige ontmoeting met Kobe Bryant. Tijdens die ontmoeting spraken de basketbalspeler en journaliste over kinderen. Duncan, op dat moment hoogzwanger van een dochtertje, vroeg Bryant of hij nog advies had voor het opvoeden van meisjes. Daarop antwoordde Bryant: ‘Just be grateful you’ve been given that gift, girls are amazing.’

Girl Dad

Vervolgens begon Bryant op te scheppen over zijn drie dochters (de jongste dochter Capri was op dat moment nog niet geboren) en hoe stoer ze waren. Ook vertelde Bryant dat zijn vrouw Vanessa eigenlijk nog een vierde kindje wilde, waarbij ze samen grapjes maakte of het dan ‘eindelijk een jongetje’ of ‘weer een meisje’ zou worden. Daarop vroeg Duncan hoe hij het zou vinden als hij nóg een meisje zou krijgen. Zonder aarzeling antwoordde Bryant: ‘I WOULD HAVE 5 MORE GIRLS IF I COULD.. I’m a girl dad I love the challenge of raising women.’

Met tranen in haar ogen vervolgt Duncan haar verhaal en vertelt ze hoe haar gesprek met Bryant uiteindelijk langer dan een half uur duurde en hoezeer ze onder de indruk was van hem. Het filmpje ging al snel viral en nadat ook Chrissy Teigen het fragment deelde, werd ‘girl dad’ trending topic. Verschillende sportmannen postten een foto met hun dochter met de hashtag #girldad als eerbetoon aan Kobe Bryant, zijn vrouw Vanessa en hun kinderen.

Kobe Bryant met zijn gezin: