Imanuelle Grives (34) heeft voor het eerst haar gezicht weer laten zien op het podium, nadat ze haar gevangenisstraf heeft uitgezeten. Bij de première van de film Suriname, waar ze in eerste instantie een rol in zou hebben, hield ze een toespraak.

Toen een fotograaf tijdens de toespraak bij de actrice op het podium kwam staan, kon ze de lol er wel van in zien. Imanuelle poseerde alsof er mugshots van haar gemaakt werden. ‘Dat heb ik geleerd op m’n verplichte vakantie’, grapte ze.

Imanuelle nam tijdens haar toespraak tijd voor een uitgebreid excuus over alles wat er gebeurd is. ‘Sorry, tegen de cast, de producenten, de fans. Sorry dat ik mijn professionaliteit en mijn voorbeeldfunctie niet heb gerespecteerd.’ De actrice werd vorig jaar in België veroordeeld voor het dealen van drugs op festival Tomorrowland. Ze kreeg twee jaar celstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk, en 8000 euro boete. Na aftrek van het voorarrest en de voorwaarden van de strafuitvoering bleven er uiteindelijk nog maar zes dagen celstraf over voor Imanuelle en is ze alweer een tijdje op vrije voeten.

Het hele verhaal

Momenteel is de actrice vooral bezig zichzelf, vertelde ze eerder aan Story. ‘Ik volg intensieve therapie en ga naar meetings toe en werk aan een betere versie van mezelf. Ik wil gewoon rust.’ Het was daarna angstvallig stil, maar inmiddels is ze weer helemaal terug. Het hele verhaal horen we volgens de actrice in maart. ‘Dan horen de mensen meer van me en zal ik mijn volledige verhaal vertellen.’

