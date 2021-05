In bed met Baas B: ‘Ik heb veel te lang in mijn hoofd gezeten: denken, denken, denken, het maakte me gek’

Eerlijk: zijn nieuwe album is geweldig. Heerlijke tunes, fijne teksten. En als je het hebt beluisterd, ken je ook zijn verhaal. Wat heeft deze man zich ontwikkeld in de afgelopen decennia. Zó sexy, vindt Tatum.

We kennen je als Baas B, in combinatie met Lange Frans. Die goede nieuwe tijd is je eerste solo-album. Is dit het begin van een nieuwe carrière?

‘Ik zie het wel als een nieuwe weg die ik ben ingeslagen, omdat ik nu écht vol overtuiging voor de muziek ga, als artiest én producer.’

In 2019 leek het alsof er sprake was van een Lange Frans & Baas B-comeback. Na een conflict van tien jaar begroeven jullie de strijdbijl en brachten het nummer Het land van vriendschap uit. Is die comeback voortijdig gestopt vanwege corona?

‘Dat kun je wel zeggen. We hadden plannen om nieuwe dingen te maken, toen kwam corona en dacht ik: eigenlijk heb ik mijn eigen verhaal te vertellen. En Frans is ook zijn eigen dingen gaan doen.’

Jij doet niet aan complottheorieën?

‘Dat is niet mijn pakkie-an, nee.’

Op de cover van je nieuwe album lig je naakt in de foetushouding. Ga je ook naakt in bed, met mij?

‘Eh… naakt onder de dekens dan?’

Betekent die foetushouding dat je als herboren bent, waardoor je nu wél met volle overtuiging voor de muziek kunt gaan?

‘Zo voelt het wel, ja. Het staat symbool voor het kind in mezelf dat ik omarmd heb. Daardoor kan ik weer vrij, onbevangen in het leven staan en genieten. Ik heb veel te lang in mijn hoofd gezeten: denken, denken, denken, het maakte me gek. Maar als je durft te varen op je intuïtie, is dat ook het innerlijke kind dat tegen je spreekt. Omdat ik nu meer verbonden ben met mijn hart en minder in mijn hoofd zit, is mijn inspiratie terug en kan ik muziek maken vanuit mijn gevoel.’

Maar een album uitbrengen midden in de coronacrisis, is dat geen ongelukkige timing?

‘Tijdens de eerste lockdown was ik begonnen met het schrijven van dit album, eigenlijk wilde ik het vorig jaar al uitbrengen, maar het duurde allemaal wat langer. De release was dit jaar, op 9 april. Op 10 april ben ik jarig, een mooi cadeautje aan mezelf. En ik denk dat het juist een perfecte tijd is om dit album uit te brengen. In deze periode nemen mensen meer de tijd om te luisteren. Als straks alles weer open is, zit iedereen weer snel in de waan van de dag… Dit album moet je echt luisteren om het te kunnen voelen. Er zit een verhaal in, van a tot z.’

Is het jouw dagboek, dat je met ons deelt?

‘Het is meer… mijn leven. De afgelopen 39 jaar komen voorbij, de belangrijke ervaringen die me gevormd en geraakt hebben. Het is terugkijken, dankbaar zijn en hoopvol naar de toekomst kijken. Met als klap op de vuurpijl het nummer Kind in mij, omdat het gaat over de connectie met het innerlijke kind. Er zit een bepaald gevoel in dat veel mensen kan raken, denk ik.’

Heb je het licht gezien, ben je keihard op je bek gegaan, wat is er precies met je gebeurd?

‘Het leven, dat is gebeurd. Toen ik in 2009 stopte met Lange Frans en Baas B zat ik echt in een diep dal. Die tijd, die wereld, het was gekkenhuis. Met veel optredens, de aandacht die we kregen… Er gebeurde zó veel. In het begin was dat hartstikke leuk, maar als je niet helemaal stevig in je schoenen staat, onzeker bent en weinig zelfvertrouwen hebt, haal je bevestiging van buitenaf. En dat is ongezond. Dat was onder andere bij mij aan de hand. Nadat Moppie uitkwam in 2004, werden we bekend. Eind dat jaar kwam Zinloos uit, vanaf dat moment gingen we best hard qua optredens. In die tijd werkte ik samen met producer Arno Krabman aan het tweede album, dus overdag was ik in de studio en ’s avonds traden we op.’

‘Ik had niet in de gaten dat ik alleen maar aan het werk was. In augustus 2005 scoorden we een nummer één-hit met Het land van en gingen we nóg harder. Eigenlijk had ik toen al een rustmomentje moeten inlassen, om alles te laten bezinken van die afgelopen twee jaar, maar ik ging door. Ik had alleen maar contact met collega’s en hield mijn wereldje ook klein: ik durfde geen contact te maken met andere mensen, omdat ik het idee had dat iedereen wat van me wilde. Als ik uitging, wist ik niet of een meisje mij als persoon, of als Baas B leuk vond.’

‘Iedereen was altijd aardig, hoe kon ik weten wie nog oprecht was? Zulke dingen speelden zich af in mijn hoofd. Gaandeweg ben ik mezelf kwijtgeraakt. Ik was ongelukkig, durfde zelfs niet meer over straat en zag geen toekomstperspectief. Op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik dacht: ik kan zo doorgaan met Lange Frans en Baas B, maar dan blijf ik zwaar ongelukkig, óf ik stop met alles en ga mezelf terugvinden. Dat laatste heb ik gedaan.’

Wanneer bereikte je jouw dieptepunt?

‘In maart 2006. Die dag hadden we vijf optredens, verspreid over de dag. De laatste was in de Heineken Music Hall. We liepen naar het podium en opeens kreeg ik geen adem meer. Ik dacht dat ik stikte en barstte in huilen uit. Ik ben direct naar mijn moeder gegaan, Frans en zijn broertje hebben dat optreden afgemaakt. De volgende dag zat ik bij de huisarts, ik kreeg angstremmers voorgeschreven. Die heb ik nooit geslikt, want ik zag het als een pleister op de wond. Ik wist dat ik het op een andere manier moest oplossen en hoopte dat het goed zou komen door rust te pakken, dus werd er een agendastop ingelast. Maar de wond bleek nóg veel dieper te zitten.’

