In bed met Frank en Rogier: ‘We zijn niet elkaars bezit’ (+)

Interieurstylisten en tv-duo Frank en Rogier schelen bijna dertig jaar, maar zijn toch al negentien jaar heel gelukkig samen. Voor deze ene keer lieten ze een vrouw toe in hun bed, zodat Tatum ze het hemd van hun lijf kon vragen.

Dit zijn Frank en Rogier

Het epische presentatieduo Frank en Rogier – bestaande uit Frank Jansen (74) en Rogier Smit (45) – is sinds het succes van Paleis voor een prikkie niet meer weg te denken van het tv-scherm. Frank groeide op in Blijdorp, met twee oudere broers. Na de middelbare school begon hij direct met ondernemen: van band-manager tot het opzetten van zijn eigen exclusieve bloemenzaak. Vervolgens werd hij een succesvol interieurdesigner. Rogier is opgegroeid in Leiderdorp en heeft twee zussen. Na de havo haalde hij zijn propedeuse aan de Rotterdamse kunstacademie en volgde hij een opleiding bij Artemis in Amsterdam. Hij werd de trotse eigenaar van een lampenwinkel in Den Haag, die uitgroeide tot een interieurwinkel. De interieur designers verschenen voor het eerst op televisie in 2009, toen ze in vijf afleveringen van Bij ons in de PC te zien waren.

In 2017 keerden ze terug op televisie in een aflevering van Steenrijk, straatarm, waarin het duo een week ruilde van huis en inkomen met een arm gezin. Door alle positieve reacties van de kijkers ontwikkelde SBS6 het programma Paleis voor een prikkie, waarin het duo huizen ging opknappen voor mensen die het minder breed hebben. Na vier succesvolle seizoenen maakten ze in december 2019 hun overstap naar RTL bekend. In het nieuwe RTL 4-programma Frank & Rogier checken in helpen ze noodlijdende bed and breakfasts met het opknappen en restylen van de kamers om zo weer een nieuwe start te maken. Elke dinsdag om 20.30 uur te zien op RTL 4.

Frank en Rogier zijn, sinds een kennis ze koppelde, al negentien jaar een stel. Ze wonen met hun twee honden in Den Haag en hebben een huis in Zuid-Frankijk.

Hoezo de overstap van SBS6 naar RTL?

F: ‘Ja, die hebben ons binnengehaald…’

R: ‘Hoe leuk is dat. Maar SBS6 heeft ons ‘ontdekt’. En de ontdekker is toch degene die je heeft leren lopen, dat moet je altijd onthouden.’

F: ‘En dat koesteren we dus ook’.

R: ‘Alleen RTL wilde ons nóg liever hebben.’

RTL bood meer geld?

R: ‘Dat niet. En het is niet chic om over geld te praten, Tatum! Bij RTL zijn er gewoon meer mogelijkheden voor ons. Bij SBS6 bleef het bij Paleis voor een prikkie.’

F: ‘Bij RTL hebben we een contract getekend voor drie jaar en kunnen we meerdere programma’s maken. Daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Dat vind ik leuker dan in mijn huis in Zuid-Frankijk zitten, terwijl het mijn hele leven mijn grootste wens was om een huis in Zuid-Frankrijk te hebben.’

R: ‘En een heleboel televisieprogramma’s van RTL vinden we leuk. Het perfecte plaatje: I love it. Voor hetzelfde geld vind ik waanzinnig, Koffietijd vind ik leuk…’

Maar Paleis voor een prikkie mochten jullie dus niet meenemen naar RTL…

R: ‘Nee, maar wij hebben het kind wel leren lopen. En heel goed opgevoed. Dus we zullen zien wat ervan terechtkomt.’

Wat vinden jullie van je opvolgers?

R: ‘Geen commentaar. We wensen ze het allerbeste.’

Nu zijn jullie te zien in Frank & Rogier checken in. Is het spannend, een nieuw programma?

F: ‘Wat ik zo leuk vind aan dit programma, is dat we op de mooiste plekken in Nederland komen. Een geglooid landschap, een wijngaard ergens in Limburg… Daar geniet ik waanzinnig van.’

R: ‘En het is echt Frank en Rogier 2.0: de kijkers krijgen in dit programma ook een andere kant van ons te zien.’

F: ‘Daar ben ik best huiverig voor. Met Paleis voor een prikkie hadden we te maken met families die in financiële nood verkeerden, dus in dat programma kwamen we altijd heel lief over. Met die bed and breakfasts…’

R: ‘…zijn we wat strenger, want het is zakelijk hè. Zo hadden we opnames met een eigenaresse van een B&B, een heel leuke vrouw. Maar ze was de hele dag aan het schilderen. Ik vind: óf je gaat schilderen, óf je runt een B&B en gaat af en toe schilderen.’

F: ‘Dus hij zegt tegen haar: ‘Hou eens op met schilderen.’’

R: ‘Omdat ik vind dat je wel een keuze moet maken. Dat heb ik van mijn ouders meegekregen: als ik me niet voor honderdduizend procent inzet, mag ik niet meer thuiskomen.’

In het programma geven jullie ook tips over gastvrijheid en service. Zijn jullie zelf goed opgevoed?

F: ‘Ik kom uit een heel hecht gezin, normen en waarden werden ons thuis van jongs af aan bijgebracht. In de zomermaanden zaten we altijd in Noordwijk en kregen we extra les.’

R: ‘Haak- en punnikles.’

F: ‘Les in de omgang, van mijn moeder. Want zij werkte en in de zomer had ze tijd om met onze opvoeding bezig te zijn. Mijn twee broers zijn van voor de oorlog, ik ben geboren in 1946, net na de oorlog.’

R: ‘Toen reden ze op paard en wagen.’

F: ‘Hou toch eens je mond, eigenwijze donder! Wat ik wilde zeggen: in die tijd deed iedereen zijn best om er te komen. We moesten beleefd en vriendelijk zijn, goed op de omgangsvormen letten… Kijk, ik ben een beetje brutaal, ik lul tegen iedereen. En dan zei mijn moeder: ‘Frank, je mag pas met iemand praten als diegene je aankijkt, anders niet.’ Dat soort dingen werd ons geleerd.’

Het is jou dus met de paplepel ingegoten…

R: ‘Daarom heeft ie ook zo’n dikke buik.’

F: ‘Maar het allerbelangrijkste vind ik: warm en aardig zijn. Zodat mensen zich thuis voelen.’

R: ‘Bij mij staat eerlijkheid en oprechtheid op de eerste plaats. Niet faken, maar jezelf zijn. En nu over mijn gezin: I love them.’

F: ‘Rogier komt uit een heel warm gezin.’

R: ‘Dat is ook een beetje het probleem: mijn moeder deed echt álles voor haar drie kinderen.’

Je bent een verwend jongetje?

F: ‘En hóe! Hij is uit een gezin met twee zusjes, die zusjes hebben hem helemaal doodverwend.’

R: ‘Bij ons thuis was ook alles bespreekbaar, ik bel mijn moeder nog steeds dagelijks. En mijn vader is een heel harde werker: naast zijn werk en drie kinderen studeerde hij door in de avonduren. Respect for him, echt. Mijn ouders zijn keihard werkende mensen die hun kinderen alles hebben willen geven.’

Jullie zijn al negentien jaar een stel, waarom vielen jullie op elkaar?

R: ‘Frank ís iemand, daar kun je niet omheen. Ik hou van een feestje en gezelligheid en met Frank is het never a dull moment. Hij is ook heel positief ingesteld. Het enige wat in het begin soms lastig was, is dat ik wel van een glaasje hou en Frank niet drinkt. Dan vond ik het wel een beetje too much als hij om tien uur ’s ochtends op het bed aan het springen was, terwijl ik nog sliep. Maar Frank is allesbehalve saai. Hij kan bijvoorbeeld spontaan zeggen: ‘Pak je spullen, we gaan vanmiddag naar Parijs.’’

F: ‘Het liefst onderneem ik elke dag andere dingen. Ik ben overal voor in. Maar ik ben ook heel gevoelig voor andermans humeur. Dus als iemand een slecht humeur heeft, ben ik ineens uit het veld geslagen.’

R: ‘Ik heb never een slecht humeur.’

F: ‘Dat klopt. Ook al is hij de avond ervoor strontlazarus geweest, dan nog staat hij de volgende dag weer vrolijk op, als we ergens op tijd moeten zijn.’

R: ‘Mijn vader zei altijd: ’s avonds een vent, ’s ochtends een vent.’

En Frank, waar viel je op bij Rogier?

R: ‘Hallo, look at me!’

F: ‘Nou, eigenlijk zat ik destijds in een periode waarin ik het allemaal wel goed vond. Ik had al een lange relatie achter de rug en keek niet direct uit naar een nieuwe relatie. En toen leerde ik Rogier kennen. En ja, als je al op leeftijd bent en er komt zo’n jong wulps ding aanrennen, dan denk je: zo, dat is lekker, daar wil ik wel een keer een beschuitje mee eten. En inmiddels eten we dat beschuitje al negentien jaar! Dat had ik niet voorzien, snap je. In het begin heb ik het ook een beetje afgehouden. Ik zei: ‘Joh, neem iemand van je eigen leeftijd. En als je beter kunt krijgen, moet je dat doen.’’

R: ‘Wat denk jij nou? Look at fucking me, weet je wel. Als ik bij hem wegga, houdt het leven voor hem op.’

F: ‘Rogier kan iedereen krijgen.’

Jullie schelen bijna dertig jaar. Noem je Frank weleens ‘pappie’?

R: ‘Tegen onze twee honden zeg ik altijd: ‘Ga maar naar papa.’ I call him my daddy, but not my sugardaddy.’

Hoe reageerden vrienden en familie erop, toen je met een dertig jaar oudere man thuiskwam?

R: ‘In mijn familie is geld, seks of leeftijd geen issue. Ik heb bijvoorbeeld ook nooit geweten hoe oud mijn grootouders waren, dat was helemaal niet belangrijk. Het enige wat mijn moeder eens tegen me heeft gezegd, aangezien mijn vader negen jaar ouder is dan zij, is dat je het leeftijdsverschil eventueel gaat merken op oudere leeftijd, als de gebreken komen. Nou, tegen die tijd bel ik de thuiszorg wel. Dan laat ik een jonge broeder zijn kont afvegen en een slabbetje omdoen.’

Tekst: Tatum Dagelet | Foto: YasmijnTan

Met dank aan: Hotel Arena, Amsterdam

Dit verhaal komt uit VIVA-2020-40. Dit nummer ligt t/m 6 oktober in de winkel of kun je hier online bestellen.

Sommige artikelen kun je maar gedeeltelijk lezen op viva.nl, omdat ze afkomstig zijn uit de papieren VIVA. Uit respect naar onze abonnees én om te zorgen dat wij online leuke gratis content kunnen blijven maken, linken wij je door naar onze magazine-shop om het hele artikel te lezen. Dit is een online platform waar je alle edities van VIVA ook los kunt bestellen. We hopen te kunnen rekenen op je begrip!