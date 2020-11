In bed met Frederik Brom: ‘Ik ben niet meer zwaar verliefd’ (+)

Knap, charmant, welbespraakt, intelligent… plus alle bijvoeglijke naamwoorden die je gebruikt om een mannelijk personage uit een Bouquetreeksroman te omschrijven. En dan heeft acteur Frederik Brom (45) ook nog een óngelooflijk sexy stem. Tatum voelt hem aan de tand over zijn nieuwste films én de liefde.

Dit is Frederik Brom

Acteur Frederik Brom (45) is geboren in Leiden en groeide op in kasteel Eyckenlust in het Brabantse dorpje Beek en Donk. Hij heeft een drie jaar oudere broer. Zijn moeder is kunsthistoricus en zijn vader chirurg, zijn opa was de beroemde hartchirurg A.G. Brom. Van zijn veertiende tot z’n achttiende zat Frederik op een jongensinternaat in Diepenveen.Na het behalen van zijn vwo-diploma volgde hij de theateropleiding aan de Academie voor Drama in Eindhoven, waar hij in 1998 afstudeerde. Hij werkte bij diverse theatergezelschappen, waaronder het Noord Nederlands toneel en Toneelgroep Oostpool. Brom heeft in films en televisieseries gespeeld als Lieve lust, Verborgen gebreken, In therapie, Danni Lowinski en Familie Kruys. In 2007 en 2008 was hij presentator van The phone, dit tv-programma won een Gouden Roos in Montreux.In december komen twee films uit waarin Frederik een grote rol speelt: De familiefilm Expeditie Vos – zijn vrouw Nienke schreef het script – en de romantische komedie Zwaar verliefd! 2, die vanaf 17 december in de bioscoop draait. Frederik is achttien jaar samen met schrijver/actrice Nienke Römer, ze zijn in 2005 getrouwd. Met hun twee dochters Nele (16) en Rosa (11) wonen ze in Amsterdam-Noord.Tekst gaat verder onder foto.

Volgende maand ben je in twee films tegelijk te zien: Expeditie Vos en Zwaar verliefd! 2. Genoeg werk dus, tijdens deze crisis?

‘Al het theaterwerk is wel afgelast, eigenlijk zou ik ook nog twee voorstellingen doen, tot juni volgend jaar. Expeditie Vos is nog opgenomen vóór de lockdown. We draaiden in de Efteling, waar het verhaal zich afspeelt. Mijn vrouw Nienke heeft het script geschreven, ze is een ontzettende Efteling-fan en kent alle attracties, dus ze kon er heel makkelijk over schrijven.

De opnames van Zwaar verliefd! 2 begonnen in februari, totdat alles in maart werd stilgelegd. Uiteindelijk heeft de producent het eind mei weer op de rit gekregen en hebben we het kunnen afmaken. Ik was wel blij dat projecten weer opgestart werden, werken is heel belangrijk voor mij. Het draagt bij aan mijn gevoel van eigenwaarde en als ik niet werk, vind ik het best saai worden.’

Hoe gaat het op de filmset in deze tijd? Mag je nog wel intieme scènes spelen?

‘We worden continu preventief getest. Scènes worden opgedeeld in gradaties: als je een ‘semi risk’ of ‘high risk’ scène speelt, moet je sowieso getest worden. Semi risk is bijvoorbeeld een handschudding, high risk zijn intieme en vechtscènes. De afgelopen maanden ben ik al iets van zeven keer getest.

In Zwaar verliefd! 2 zoen ik met twee verschillende actrices, toen zijn we allebei getest. En een deel is in Spanje opgenomen, daar moest ik ook weer voor testen. De visagisten en kleedsters worden ook vaak getest, omdat ze acteurs moeten aanraken. Daarbij staat er een coronamanager op de set met een stok van anderhalve meter. Die stok is langer dan je denkt.’

In Zwaar verliefd! 2 speel je de aantrekkelijke dierenarts Hugo, daar kan ik me wel in vinden…

‘Haha! Het was ook superleuk om te doen. Hugo is geïnteresseerd in Isa – gespeeld door Barbara Sloesen die in de film een stel vormt met Jim Bakkum – en Hugo denkt dat Isa van échte mannen houdt. Op een gegeven moment reizen ze samen af naar Texas en daar ontpopt hij zich als een heel stoere vent. Hij gaat paardrijden, lassowerpen, stoer linedancen… dus ik moest allerlei dingen leren, haha! Het is een lief verhaal, over het reilen en zeilen van een relatie die net een stap verder is. Ze gaan samenwonen en ineens ligt er iets op de loer…’

Herkenbaar, de romantiek die plaatsmaakt voor intimiteit maar ook voor de dagelijkse sleur?

‘Dat herkent iedereen, lijkt me. Op een gegeven moment ken je de dingen en dan is het de kunst je telkens weer over te geven aan romantiek.’

Hoe doe jij dat? Je bent al achttien jaar samen met Nienke…

‘Als ik romantiek definieer, heeft het voor mij niet zo heel erg te maken met kaarslichten, lekker eten of samen naar Parijs gaan… Ja, je kunt wel met z’n tweeën naar Parijs gaan, maar voor mij is romantiek het écht in contact zijn met elkaar, voelen dat je connected bent, het moment van hier en nu vol overgave beleven, waar de ander dan deelgenoot van is. Dat maakt het exclusief. Dat gevoel moet je toch zien op te zoeken.’

Ben je nog steeds zwaar verliefd, na al die jaren?

‘Nee, maar ik hou wel veel van haar, haha!’

Tekst: Tatum Dagelet | Foto: Lin Woldendorp

