Bij een hotelkamer plus Manuel Broekman denkt Tatum aan porno. Dat komt ook door zijn single Pornvibe. Bijna wonderlijk dat er daarnaast nog ruimte is voor een serieus gesprek in bed…

Dit is Manuel

Manuel Broekman (34) komt uit een theatergezin: zijn moeder en zus zijn actrice en zijn vader – die in 2019 plotseling overleed aan een hartstilstand – was toneelschrijver. Manuel was tien toen hij zijn debuut maakte in de kinderserie Madelief en op vijftienjarige leeftijd speelde hij in de soap Onderweg naar morgen. Na de havo ging hij naar de Toneelacademie in Maastricht, maar na het eerste jaar moest hij de school weer verlaten. Dat zat zijn acteercarrière niet in de weg: hij speelde in televisieseries als Voetbalvrouwen, Feuten, Verliefd op Ibiza en was te zien in vele bioscoopfilms als Lover of loser, Alles stroomt, Smoorverliefd, Homies en Hartenstraat.

Naast acteren was Manuel ook model en in 2010 was hij een van de presentatoren van BNN’s Spuiten en slikken. Met acteur en VIVA-columnist Géza Weisz vormde hij jarenlang een succesvol dj-duo en nog steeds is Manuel actief als MC/zanger. Samen met jeugdvriend Mario van der Velden startte hij afgelopen jaar het muzikale duo POEN. Hun eerste single Pornvibe brachten ze eind augustus uit en in het voorjaar duiken ze weer de studio in. Dit jaar is Manuel te zien in de Vlaamse serie De kraak en de nieuwe Nederlandse bioscoopfilm Zwanger & co, die het najaar uitkomt. Manuel woont met zijn vriendin Britt en hun hondje Donna in de Amsterdamse Jordaan.

Laten we het over porno hebben…

‘Porno? Wat is dit nou, zit ik ineens in de pornohoek?’

Nou, sinds je het nummer Pornvibe uitbracht…

‘Ja, onder de naam POEN ben ik samen met mijn muzikale vriend Mario van der Velden een heel tof project gestart. Hij is pianist, ik zing de nummers. Tijdens de corona scheisse wilden we iets heel vets maken met allemaal creatieve mensen, om tóch een leuke herinnering te hebben aan deze rare tijd. Daar is onze eerste single Pornvibe uit voortgekomen.’

POEN staat toch voor kut?

‘Je kunt het op verschillende manieren interpreteren, maar het is inderdaad afgeleid van punani: de oorsprong van het leven, vinden wij. We wilden vrouwvriendelijke muziek maken door de man een beetje in een kwetsbare hoek te zetten. Met onze expliciete teksten draaien we er niet omheen, we gebruiken geen metaforen. Het is een experiment hoor, we weten helemaal niet of het vrouwen daadwerkelijk aanspreekt. Maar al die nummers gaan tegenwoordig over geld, bitches, Rolexen en Balenciaga’s… daar wilden wij juist vanaf.’

Gaan jullie nummers allemaal over seks?

‘Ja. En liefde. Zonder liefde kan seks porno-achtig voelen.’

Je was model, presentator, bent acteur en dj, en nu zing je. Wat ligt jou het meest?

‘Ik heb bedacht me te focussen op twee dingen. Mijn main focus ligt bij het acteren, dat vind ik echt heel tof. En daarnaast vind ik het leuk om muziek te maken. Ik sluit niks uit voor de toekomst, maar ik merkte dat ik het presenteren een beetje lastig vond, omdat ik dan gewoon mezelf ben. Met deze muziek speel ik ook een rol, dat vind ik leuker en interessanter dan helemaal mezelf zijn.’

Hoop je ook hits te scoren?

‘Hm, tuurlijk is het leuk als je een hit scoort, maar voor mij is het belangrijker dat ik achter mijn product sta. Dat is mijn rebelse kant denk ik: ik wil vooral iets ‘eigens’ maken en misschien zit ik dan minder snel aan de hit-kant. Als je in een boyband zit en heel erg iemand anders moet zijn om maar die hit te scoren, word je gauw een stereotype, een karikatuur van jezelf. Dat zou een eenzaam gevoel geven, lijkt me.

Ik denk dat ik dan snel aan de drank en drugs was geraakt. Onze muziek is meer een uiting, een trip, een ervaring. Als je meerdere nummers van ons luistert, kom je in onze fantasiewereld terecht. Dat merkten we ook tijdens onze optredens, er ontstond een bepaalde vibe: meisjes deden sexy moves, er viel een soort gêne weg. Ik denk ook omdat wij zonder enige gêne aan het performen zijn. Mensen gingen daar totaal in mee.’

Wat is een ‘pornvibe’ voor jou?

‘Een vibe die je in een club of thuis kunt hebben: er staat een muziekje op, mensen zijn sexy, er heerst een soort spanning… Niet alleen gebaseerd op seks, maar ook op het ‘samenzijn’ dat we nu missen. Daaruit is die fantasie een beetje ontstaan.’

Jij hebt een vriendin, bij jou thuis geen gebrek aan pornvibes?

‘Nee. Soms hoor ik van mensen die een relatie hebben dat ze maar eens per week of eens per maand seks hebben. Dat snap ik niet helemaal. Of dat komt nog bij ons.’

