Dit is Rob Jetten

Politicus Rob Jetten (33) groeide op in het Brabantse Uden in een gezin met een jongere zus. Zijn vader werkt in het onderwijs en zijn moeder in de zorg. Na de middelbare schoolperiode op het Udens College verhuisde Rob naar Nijmegen, waar hij bestuurskunde studeerde aan de Radboud Universiteit. Tijdens zijn studie sloot hij zich aan bij aan bij de Jonge Democraten, de jongerentak van D66. Later werd hij fractievoorzitter van D66 in Nijmegen en werkte hij bij ProRail als regiomanager bouwmanagement in Noord-Oost-Nederland.

In 2017 werd Rob verkozen tot lid van de Tweede Kamer en in oktober 2018 werd hij D66-fractievoorzitter, toen hij Alexander Pechtold opvolgde. Hiermee was hij de jongste fractievoorzitter van de democraten ooit. Jetten is mede-indiener van de Klimaatwet. Eind juni maakte hij bekend zich niet kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van de partij. In plaats daarvan steunt hij de kandidatuur van minister Sigrid Kaag. Rob woont in het Gelderse plaatsje Ubbergen, samen met zijn vriend Sjoerd (31), met wie hij zes jaar een relatie heeft.

Oef, in bed met de knapste man van de Tweede Kamer… Vind jij jezelf ook zo knap?

‘Haha! Nee, valt eigenlijk reuze mee.’

Wie vind jij de knapste uit de Kamer?

‘Eh… ik denk dat ik Jesse (Klaver) wel een van de knapperen vind, van de mannen dan. De laatste tijd zijn er wat meer jongere vrouwelijke Kamerleden die er ook altijd wel leuk uitzien.’

En Thierry Baudet dan?

‘Die vond ik wel knap, maar naast de looks vind ik het ook belangrijk dat iemand een beetje zinnige dingen zegt en leuke grapjes maakt enzo. Bij hem knap ik af op hoe hij zich gedraagt en wat hij uitkraamt. De laatste tijd vind ik hem er ook wat onverzorgd uitzien, met dat baardje dat hij niet goed bijhoudt. Er zit meer potentie in, zeg maar.’

Heb je iets van een Indische afkomst?

‘Nee, dat denkt iedereen. Ik word eigenlijk altijd voor Indo aangezien. Heel ver weg heb ik een beetje Zuid-Europees bloed in mijn aderen zitten, daardoor ben ik zo donker.’

Dat pak staat je ook geweldig.

‘Cool pak, hè? In het begin, jong en nét in de Kamer, dacht ik: hoe werkt dit hier? Ik zag iedereen donkerblauwe en grijze pakken dragen en dan ga je je daar een beetje naar gedragen, om niet te veel op te vallen. Maar op een gegeven moment vond ik het allemaal zo saai. Ik ontdekte een bedrijfje vlak bij Arnhem, waar ze pakken maken met gekke kleuren. Gisteren had ik army green aan in de Kamer.’

Je ziet af van het lijsttrekkerschap… Wil je geen leider zijn?

‘Dat niet per se, maar ik vind het ook wel getuigen van leiderschap als je zegt: er is iemand anders die op dit moment gewoon beter is. Met Sigrid Kaag hebben we denk ik een onwijs goede lijsttrekker. Ik vind dat in de politiek te veel mensen met een heel groot ego rondlopen, die dan per se een strijd willen om het lijsttrekkerschap.’

Maar vind jij jezelf niet goed genoeg?

‘Voor een andere rol. Ik denk dat het na tien jaar Rutte echt weer tijd is voor een nieuwe premier. Sigrid Kaag is een ervaren minister, ik vind haar heel inspirerend en verbindend. Wat mij betreft is zij een serieuze uitdager van Rutte als het gaat om het premierschap. Dus ik ga achter haar staan en ik hoop dat ik bij de verkiezingen als tweede op de lijst kom. Dan kan ik op een andere manier de idealen van D66 verder brengen.

Ik denk dat juist de jongerengeneratie nu het meest onder druk staat: zij hebben de minste kans op een vaste baan, kunnen geen huis krijgen, krijgen last van de klimaatcrisis. Dus ik vind dat er niet alleen maar witte mannen van boven de vijftig in de Kamer moeten zitten, er is ook jong volk nodig. Daar ben ik graag de volksvertegenwoordiger voor.’

Had je wel partijleider willen worden als er geen coronacrisis was?

‘Goeie vraag! Al die parlementaire journalisten vragen dat nooit. Vanaf vorig jaar herfst waren we al bezig met het vraagstuk wie überhaupt partijleider zou willen en kunnen worden. Destijds dacht ik er wel serieus over na. Maar ik heb zelf de keus gemaakt daarvan af te zien en dat was net voor de corona-uitbraak in Nederland. Dus in die zin heeft het geen invloed gehad op mijn keuze en ook niet op die van Sigrid.’

Je wilt toch nog wel premier worden?

‘Nou, we hebben nooit echt een heel jonge premier gehad en ook nog nooit een homoseksuele, dus dat zijn ook nog doelen om af te vinken, haha!’

