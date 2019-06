In case you missed it: dit is waarom je tijdlijn blauw kleurt

Misschien is het je tijdens al je vluchtige gescroll wel opgevallen: mensen veranderen hun profielfoto’s in een blauw vak, posten blauwe frames in hun stories of een blauwe tegel op hun feed. In case you missed it: dit heeft alles te maken met #blueforSudan, waarmee gebruikers van social media hun solidariteit tonen met de demonstranten in Sudan.

Wat is er aan de hand?

Begin vorige week kwamen er meer dan honderd burgers om het leven toen een protest in de hoofdstad Khartoum werd neergeslagen door de RSF. Nu horen we je denken: ‘wat is de RSF?’ De RSF is de militaire overgangsraad die het sinds twee maanden in Sudan voor het zeggen heeft.

Al langere tijd is het onrustig in het Afrikaanse land Sudan. Sinds december vorig jaar zijn er demonstraties in het land en de inwoners kampen met grote armoede. In april werd de voormalige leider van Sudan, Omar al-Bashir, afgezet door het leger en gearresteerd, na maanden van protesten tegen zijn dertigjarige bewind.

Hoewel Bashir inmiddels is aangeklaagd voor corruptie, is het nog steeds de militaire overgangsraad die regeert in Sudan. Groot probleem: het lijkt er niet op dat hier snel verandering in zal komen. Dit tot woede van de demonstranten die bang zijn dat dit er voor zorgt dat de partij van Bashir hierdoor toch nog aan de macht zal blijven, in plaats van de partij van de demonstranten. Opvallend is dat intensieve hulp én globaal bewustzijn rondom de situatie uitblijft.

The color blue, one of our martyrs (Mattar) favorite color, started as a tribute to him, now turned to a symbol of all our martyrs, and their dreams of a better Sudan.#BlueForSudan#IAmSudaneseRevolution https://t.co/3LMxrtBOvi — Saad The Lion سعد (@Saad_Alasad) 12 juni 2019

#blueforSudan

Dat brengt ons bij de hashtag #blueforSudan, die in het leven is geroepen vanwege de 26-jarige Mohamed Mattar. Toen hij op 3 juni twee vrouwen probeerde te beschermen tijdens een aanval van de RSF, werd hij zelf doodgeschoten. Blauw was zijn lievelingskleur. Zijn profielfoto’s op social media waren blauw gekleurd.

Na zijn overlijden namen vrienden en familie de blauwe kleur over. Een van de initiatiefnemers van de hashtag schrijft onder de foto: ‘Het internet is compleet uitgeschakeld in Sudan door de overheid om hun daden tegenover burgers te verhullen […] Meer dan honderd vreedzame activisten zijn doodgeschoten en kleine meisjes zijn verkracht. We moeten de wereld laten weten wat hier aan de hand is.’

Geen blauw?!

Heb je de kleur blauw niet voorbij zien komen in je feed? Of heb je ‘m voorbij zien komen, maar had je geen idee wat het betekende? Ook dat geeft te denken, want hoe klein is je (online) horizon dan? Of beter gezegd; hoe groot is je online bubbel?

Wil je je horizon verbreden? We hebben een aantal accounts voor je verzameld die ons op een laagdrempelige manier uitleg geven over kwesties die zich ver buiten onze landsgrenzen afspelen. Absoluut het volgen waard.

@diddyeltouny

@nosop3

@bbcnews

Heb jij accounts die ook thuishoren in dit rijtje? Laat het ons dan zeker weten.