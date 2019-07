In de problemen op reis? App Buitenlandse Zaken

Als je deze zomer nog weggaat, sla dan het nummer van Buitenlandse Zaken op in je telefoon. Want waarschijnlijk is het niet nodig, maar als de shit hits the fan, ben je verdomd blij dat-ie tussen je contacten staat.

BuZa heeft er een pilot mee gedraaid die succes vol was, en daarom is het nu als nieuw communicatiemiddel toegevoegd: een WhatsApp nummer. Minister Blok geeft aan dat BuZa graag 24/7 klaar wil staan voor reizigers. “We willen het voor hen zo gemakkelijk mogelijk maken om met Buitenlandse Zaken in contact te komen. Met het uitbreiden van de contactmogelijkheid via WhatsApp sluiten we nog beter aan bij de wensen van de reiziger.”

Dit zijn de nummers

Dus heb je problemen met je paspoort, wil je reisadvies of ben je in nood? Vanaf nu kun je dit nummer appen: +316 8238 7796. Let op, het is alleen te gebruiken voor WhatsApp en dus niet voor sms. Als je appt probeert BuZa binnen 30 minuten te reageren.

Liever bellen? Dat kan met dit nummer: +31 247 247 247. Vanuit de EU betaal je hiervoor je normale tarief. Als je vanuit een ander land (niet Europees) belt wordt het internationaal tarief gerekend. Wil je geen hoge kosten? Schaf dan een lokale simkaart aan en bel de lokale Nederlandse ambassade.

Bron: Bright.nl, Nederlandwerelwijd.nl | Beeld: Pexels

