In deze 5 winterjassen pak je alle shine tijdens je dagelijkse wandeling

Als je nu nog steeds iedere dag de moeite doet op je outfit: respect. Als je die zin niet kunt opbrengen, kun je echter nog wel je shine pakken tijdens je dagelijkse ommetje. Een mooie winterjas is een echte showstopper waarin niemand je smoezelige thuiswerktrui ziet.

Een goede winterjas is dit seizoen dus een betere investering dan ooit. Het houdt je warm, voelt als een zachte knuffel en is je beste metgezel tijdens die ongeïnspireerde ‘nog maar een blokje om dan’-wandelingen. Zonde dus om zo’n style statement te laten schieten en een saai exemplaar te kiezen.

Ter inspiratie zetten wij vijf jassentrends op een rijtje. Zo wordt die lange winter net iets draaglijker.

1. Schaakmat

Geef de schuld aan The Queen’s Gambit en de nieuwe schaakhype, maar deze sixities-trend is terug. De dambord-jas is gemaakt van fake fur en vaak knielang. Een sportieve variant kan ook: het patroon zien we ook terug in korte puffers en zelfs fleece-materiaal.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door STAND STUDIO (@standstudio.official)

2. Puffer met een printje

De puffer is al een paar seizoenen een graag geziene gast. Warm doch cool en ideaal voor casual dagen. Met een print wordt de jas minder casual en meer fun. Zeker na de populaire (maar onbetaalbare) samenwerking tussen Gucci en The North Face kun je er vanuit gaan dat ook highstreet merken komen met puffers in alle kleuren en patronen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Babba C Rivera (@babba)

3. De lammy

De lammy coat is helemaal Almost Famous en de warmste jas uit dit rijtje. In suède is de lammy heel bohemian, maar met (lak)leer en in gekleurd fake fur krijgt de jas juist iets moderns. Bonuspunten als je een exemplaar vindt met oversized steekzakken (om al je mondkapjes in te bewaren).

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door la’shaunae (@luhshawnay)

4. De quilted jas

Heel erg British upper class maar ook bereikbaar voor het gewone plebs is de quilted jas. In de klassieke variant helemaal geschikt voor lange boswandelingen met de labrador. Ontwerpers komen dit seizoen echter ook met baggy quilt jassen waarin een knipoog is verwerkt, zoals dit exemplaar met snoezige kraag.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door GANNI (@ganni)

5. Leren trenchoat

Een zwarte leren trenchoat is een klassieker met een snufje The Matrix. Omdat de wereld op zich al duister genoeg is, is een gekleurde leren trenchoat een fijne opsteker. Ga voor een kleur die ook mooi is in de lente, dan kun je er extra lang van genieten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Mafalda Patrício (@mafaldapatricio)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Refinery 29 | Beeld: Getty