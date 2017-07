In deze bikini’s wil je deze zomer flaneren op het strand

Bikini’s, bikini’s, bikini’s, hebben we ooit genoeg van dit numero uno meest zomerse item ever?! Of je nu het vliegtuig naar de andere kant van deze aardbol pakt om op een wit zandstrand eens even flink te gaan bruin bakken en genieten van een paar cocktails, óf dat je je deze zomer gewoon naar de vertrouwde Hollandse kusten begeeft: een bikini is een blijft wat je noemt essentieel. Als we de weersvoorspellingen moeten geloven, liggen er weer zonnige dagen op de loer. Tijd voor bikini’s dus!

Every season is bikini season

Grote kans dat jouw garderobe al lang en breed voorzien is van een paar leuk exemplaren, maar ach, nog één (of twee, of misschien wel drie…) nieuwe setjes erbij kan geen kwaad! Ik bedoel, het voor ons vrouwen geen overbodige luxe om tijdens de zonovergoten dagen in eigen land, of in een tropisch oord, elke dag een andere bikini aan te hebben. Nietwaar? Gelukkig hoef je niet uren of dagen op het internet door te brengen wanneer je op zoek bent naar de perfecte swimwear, want dat werk hebben wij al voor je gedaan. Scrol gewoon even naar beneden en sla je slag!

Scoren maar