In deze Nederlandse stad staat nu een roze muur zodat je de perfecte Instagramfoto kan maken

Influencers hebben er een dagtaak aan, maar ook als je Instagram voor de lol gebruikt is een originele Insta-foto in je feed leuk. Hoog tijd om naar Rotterdam af reizen, want daar vind je de perfecte achtergrond voor je kiekje: een roze muur.

Dankzij Sandra Kleine Staarman – beter bekend als blogger van More Style Than Fashion – en Samsung heeft de havenstad sinds kort een roze muur, die op social media al razend populair is. ‘Ik hou zelf enorm van kleurrijk, vandaar dat ik vond dat er een roze muur moest komen,’ vertelt Sandra tegen Metro. In samenwerking met Samsung kwam de muur er ook echt. ‘Ik had al eerder met ze samengewerkt en zij vroegen of ik nog een goed idee had. Toen ben ik met deze roze muur gekomen.’ Sandra werd geïnspireerd door de Paul Smith-winkel in Los Angeles, die ook compleet roze is.

De roze muur is te vinden aan de Hofbogen en is 25 meter lang en 5 meter hoog: alle ruimte voor een goed kiekje. De muur is helaas wel tijdelijk, over twee maanden verdwijnt ie weer. Dat wordt gauw een tripje naar Rotterdam maken, dus.

