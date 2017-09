In deze shiny trend steel jij de show

We know, de zomer is nog in volle gang, maar wij modeliefhebbers pur sang konden het uiteraard niet laten om alvast de meest nieuwe en toffe trends voor aankomende herfst en winter 2017/2018 op te speuren. Want tja, je kunt er eigenlijk niet vroeg mee beginnen, zeggen wij altijd maar. Eéntje die toch wel een plekje in ons lijstje van favorieten heeft weten te bemachtigen? De gedurfde, shiny en sprankelende items in het zilver. Want reken maar van yes dat deze kleur ruimschoots aanwezig was bij de catwalkshows van menig ontwerper.

Normal is boring, be shiny

En begrijp ons niet verkeerd, met zilver doelen we natuurlijk niet op subtiel zilverkleurig accent of item. No way, aankomend najaar gaan we gewoon voor next level stuff wat deze glimmende tint betreft. Laten we het zo zeggen: té zilver komt niet voor in ons woordenboek deze herfst- en wintermaanden. Zie jij nog niet helemaal voor je hoe je deze trend kunt gaan dragen? Kies voor een eyecatcher van een broek, jas of jurk die je heel gemakkelijk kunt combineren met de overige inhoud van je garderobe.

