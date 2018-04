In deze tien steden zijn de allerknapste mannen te vinden

Ben je al een tijdje single, maar wel ready to mingle? En heb je het idee dat er in jouw stad of dorp geen leuke man te vinden is? Of ben je gewoon toe aan wat knappe mannen, al is het alleen maar om lekker naar te loeren? Dan zijn deze tien steden zeker jouw bezoek waard. Volgens Traveler’s Digest lopen hier namelijk de lekkerste hunks ter wereld rond. En ja, ook ons land is goed vertegenwoordigd.

1. Stockholm

Het zijn meestal de hoogblonde meisjes met felblauwe ogen die we kennen uit Zweden. Maar ook de mannen blijken enorm in trek te zijn. De lekkere hapjes liggen hier volgens het onderzoek voor het oprapen. Dus, hop hop: op naar Zweden om een lekker knäckebrödje met al dat mannelijk schoon te eten.

2. New York

Tsja, je duikt de Upper East Side in en de look-a-likes van Chuck Bass en Nate Archibald vliegen je om de oren. En daar zeggen we natuurlijk geen nee tegen.

3. Amsterdam

Ja ja, ook ons land is vertegenwoordigd. In de hoofdstad loopt volgens het onderzoek genoeg mannelijk schoon rond voor een derde plaats in deze stiekem toch wel belangrijke lijst. Scheelt je toch weer een vliegticket!

4. Lissabon

Naast de welbekende Pastéis de Nata en andere heerlijke gerechtjes, zijn ook de Portugese mannen hier blijkbaar goed in trek. Tip: trakteer jezelf op een ritje in één van de welbekende gele trammetjes en kijk goed om je heen. Wie weet zie je nog iets leuks voorbijkomen.

5. Buenos Aires

Helaas is dit niet om de hoek, maar prachtige mannen hebben ze er wel. En eerlijk is eerlijk: de Spaanse taal maakt ze automatisch al stukken aantrekkelijker.

6. Sydney

Surf boys: een zongebruinde huid en lekker wild haar. Do we need to say more?

7. Madrid

Strijk neer op een leuk (dak)terras aan de Gran Vía en geheid dat er een guapo voorbij komt wandelen. Kan die je gelijk vertellen waar je de beste tapas hotspots vindt.

8. Berlijn

Misschien is de taal niet de meest romantische ooit, maar hé: dat nemen we wel voor lief.

9. Milaan

Misschien een tikkeltje ijdel, maar erg knap zijn ze zeker.

10. Tel Aviv

Grote kans dat je hier een heerlijk hapje op het prachtige strand spot.

Bron: Fem Fem | Beeld: iStock