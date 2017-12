Gadver: dit verhuist er mee als jij een kerstboom in huis haalt

Ga jij een dezer dagen een kerstboom halen? Wees je er dan van bewust dat meer in huis haalt dan alleen die mooie Nordmann. Want samen met je kerstboom, haal je ook een hele familie aan ongedierte in huis.

In een kerstboom zitten gemiddeld zo’n 25.000 insecten. Van springstaarten en takluizen tot mijten en spinnen… Allemaal overwinteren ze in jouw kerstboom.

No worries, want geen van de insecten is schadelijk of gevaarlijk. Als je toch wilt voorkomen dat de beestjes meeverhuizen, kan je je kerstboom het best een nachtje in de schuur laten staan met de verwarming aan. Wanneer je de volgende ochtend de boom een beetje heen en weer schudt, vallen de insecten er zo uit.

Zorg er wel voor dat je niet op de takzuigers gaat staan. Deze beestjes laten namelijk een paarse kleurstof achter.

