Pinautomaten worden momenteel dichtgetimmerd vanwege het gevaar van plofkraken. Maar ook thuis zijn we niet veilig, zeker niet als je via Instagram laat zien dat je niet thuis bent. Bij influencer Roos van Dorsten, beter bekend als @moderosa, hebben inbrekers flink huisgehouden. Helaas is zij niet het enige slachtoffer van een ‘influencer-inbraak’.

Van Chanel- en Valentino-tassen tot aan sneakers van Louis Vuitton en Dior: alle designerspullen van Roos van Dorsten zijn meegenomen. Dat maakt de influencer (225K volgers) op Instagram bekend. Volgens haar was het een gerichte actie en wisten de inbrekers precies waar ze moesten zijn en waarvoor ze kwamen. In een uitgebreide post vertelt ze:

‘Zoals jullie gezien hebben was ik in Parijs, mijn lievelingsstad! En helaas zijn jullie niet de enige die dit gezien hebben… Toen we thuiskwamen en ik de sleutel in het slot stak en het hele slot er in een keer uit kwam wist ik het direct, alles is weg….’

‘Een aantal weken geleden was er al een inbraakpoging gedaan waarvan we niet helemaal wisten of dit een gerichte actie was ja of nee… Na gisteravond weet ik het zeker: ja, dit was gericht, en ja, door Instagram wisten ze precies wat ik had en dat ik niet thuis was.’

Van Dorsten hoefde geen een stap naar binnen te zetten om te weten wat de schade zou zijn. ‘Er is één klein raampje dat uitkijkt op de kledingkamer waar ik minimaal doorheen kon kijken en ik zag het direct… Al mijn designer tassen en schoenen zijn gestolen. Alles is weg, alles waar ik afgelopen tien jaar keihard voor heb gewerkt is weg. Mijn Chanel-tas, al mijn Balenciaga-spullen, mijn Valentino-tassen, Dior- en Vuitton-sneakers, alles…’

Geen interesse in tv, camera’s en laptop

Dat hier sprake is van een heuse ‘influencer-inbraak’ en dat het de inbrekers louter ging om de designeritems blijkt ook uit de andere spullen die ze hebben laten liggen. Hoewel ze het hele huis ondersteboven hebben gehaald, zijn de tv, camera’s en een laptop onaangeroerd gebleven. ‘Ze hebben echt alleen al mijn designerspullen meegenomen. Dingen die ik waarschijnlijk nooit meer terug krijg, omdat ze niet verkrijgbaar zijn en waarschijnlijk ook omdat de verzekering dit minimaal gaat vergoeden. Alles weg, voorgoed. Het voelt zo ontzettend kut!’

Lowlife mensen

Naast het feit dat Van Dorsten enorm geschrokken is, is ze ook kotsmisselijk van het idee dat mensen met kwaad in de zin op deze manier Instagram gebruiken. De influencer deelt al meer dan tien jaar haar leven met haar volgers. ‘Doordat ik mijn leven deel op Instagram, ik hard werk voor mijn en geld en daar mooie spullen van KAN kopen, hebben anderen besloten mij in de gaten te houden en alles van mij af te nemen. Ik ben kotsmisselijk en intens verdrietig dat dit platform door lowlife mensen wordt gebruikt om te checken wat ze hebben, hun huis in de gaten wordt gehouden en ondersteboven en leeg wordt getrokken.’

Waarschuwing

Bij typische influencer-inbraken zoals in het geval van Van Dorsten, houden inbrekers via Instagram en vlogs in de gaten welke mensen veel dure designer items hebben, waar ze wonen en wanneer ze wel of niet thuis zijn. Om die reden waarschuwt @moderosa ook haar medecollega’s, die net als haar gewend zijn hun leven voor een groot deel online te delen. ‘Ik heb met de politie overlegd of ik dit moest delen. Zij zeiden direct ja. Ook voor mijn collega’s: pas alsjeblieft op met wat je deelt en wanneer je dit deelt. Ze zijn echt specifiek op zoek naar de designer-items van het moment. Laat niet te makkelijk zien waar je woont of wat je hebt. Ik vind het echt vreselijk dat dit platform ook hiervoor wordt gebruikt, maar pas alsjeblieft op.’

Meerdere influencer-inbraken

Helaas is Moderosa niet de eerste influencer die ten prooi valt aan inbrekers. In 2016 werd er ingebroken in het appartement van Anna Nooshin, die daarop ook besloot om iets minder thuis te filmen. ‘Al is het maar voor het idee,’ liet ze toen weten in een vlog over de inbraak.

Ook werd er begin dit jaar ingebroken in het huis van YouTuber Enzo Knol. Bij hem werd vooral zijn zelfgebouwde gamestudio leeggeroofd. ‘Het is echt diep triest, vind ik, dat als je ziet hoeveel ik inlever van mijn privéleven, dat je dan thuiskomt en ziet hoe je huis overhoop is gehaald. Dat is gewoon kut. Dat is echt kut,’ sprak Enzo toen in een vlog over de inbraak. Die vlog telt inmiddels meer dan 1,5 miljoen views.

Onlangs liet ook Noor de Groot, beter bekend als @queenofjetlags, weten dat er bij haar thuis een inbraakpoging was gedaan. De inbrekers kwamen toen gelukkig niet binnen.