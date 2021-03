Indrukwekkende speech van Sandra Oh’s tegen anti-Aziatisch racisme

Actrice Sandra Oh, bekend van onder andere Killing Eve en Grey’s Anatomy, gaf een indrukwekkende speech over racisme tegen Aziaten. Oh, zelf Canadese maar met Koreaanse ouders, eindigt haar speech met: ‘Ik ben trots om Aziatisch te zijn!’. You go, girl!

Afgelopen week zijn in Amerika vreselijke moorden gepleegd. Een 21-jarige man vermoorde zes Aziatische vrouwen bij drie verschillende massagesalons. Aan die haat tegen Aziaten moet een einde komen.

Speech Sandra Oh tijdens protest racisme

Bovenstaand incident is niet op zichzelf staand. Uit onderzoek van belangengroep STOP Asian Americans en Pacific Islanders Hate (STOP AAPI Hate) blijkt dat het aantal incidenten sinds de coronavirus enorm is toegenomen. En niet een beetje toegenomen, maar het is met 150 procent(!) gestegen. Bizar, natuurlijk. Tijdens het protest afgelopen weekend in Pittsburgh liet Oh van zich horen. De hele speech kun je hieronder terugkijken.

In haar speech zegt ze: ‘Ik weet dat velen van ons bang zijn. En ik begrijp dat. De enige manier om door die angst heen te gaan is om contact et maken met onze community. Ik daag iedereen hier uit, als je iets ziet gebeuren, wil je me dan helpen?’. De speech bezorgt kippenvel bij alle deelnemers aan het protest.

Meer celebrities spreken zich uit

Niet alleen Oh heeft zich uitgesproken over de situatie. Ook Olivia Munn, Daniel Dae en Jamie Chung hebben zich uitgesproken over het toenemende geweld richting Asian Americans. President Joe Biden heeft vandaag de Amerikaanse vlag halfstok hangen, als teken van respect. Ook actrice Shay Mitchell sprak zich uit via onderstaande Instagram post.

